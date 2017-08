Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.08.2017

09.08.2017

Rollsplitt, Staub und Baufahrzeuge, damit geht vielfach die Ferienzeit einher. Auch auf dem Gebiet der Herzogstadt tut sich zurzeit über und unter der Erde einiges. Neben den Stadtwerken sind auch Telekom und der Stromversorger N-Energie kräftig am Werkeln. Bauhofleiter Erwin Thurner weiß wo ein Ende abzusehen ist, oder wo es noch etwas länger dauert.

Fernwärme vor Abschluss

Maßnahmen Beim Blick in seinen Arbeitskalender erwähnt Erwin Thurner auch eine Vielzahl von Straßenzügen, in denen kürzlich auf einer Gesamtfläche von 14 500 Quadratmeter Rollsplitt zur Ausbesserung von Schadstellen ausgebracht wurde. Hier lagen die Schwerpunkte im Stadtteil Rosenberg, am Loderhof, im Kempfenhofer Weg sowie in Großenfalz. Bordsteinauswechslungen sind erledigt in der Diesel-, in der Jahn- und Oberschwaigstraße. Schillerstraße und Kirchweg folgen. Parkplatzbefestigungen werden in der Wichernstraße und an der Kurzmühle umgesetzt. Außerdem stünden einige Fräsarbeiten und Erneuerungen von Straßenbelägen auf der Agenda: Jahn-, Oberschwaig- und Industriestraße (Ende August bis Mitte September). Die Stadtwerke ertüchtigen darüber hinaus aktuell Hydranten am Kugelplatz und in der Vogelherdstraße die Wasserleitung. (oy)

"Es können schon manchmal Zeiten auftreten, in denen an vielen verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gleichzeitig aufgegraben wird. Das sorgt oft für Behinderungen und verständlicherweise auch für Unmut. Doch die innerstädtischen Bereiche werden bald abgeschlossen sein", schildert Thurner die Situation im allgemeinen Überblick.Neben den Tätigkeiten von Bauhof und Stadtwerken, ist gegenwärtig auch der Kommunikationskonzern Telekom über seine beauftragte Tiefbaufirma Kollmer mit der Verlegung der Breitbandkabel für das schnelle Internet beschäftigt. Die Arbeiten erstrecken sich auf die Bereiche Siebeneichen, Kropfersricht, Knorr-von-Rosenroth-Straße, Schillerstraße sowie An der Maxhütte bis Kropfersricht. Teilweise sind die Arbeiten aber auch schon abgeschlossen.Nach Thurners Angaben im Pressegespräch hat auch der Energieversorger N-Ergie derzeit verschiedene Baustellen im Stadtgebiet aufgemacht. Für den Versorger geht es in erster Linie um die Ertüchtigung und Modernisierung des Strom- und Gasnetzes sowie um die Verlegung von Kabel-Neubaustrecken. Damit hat der Stromanbieter die Firma FBG beauftragt. Betroffen sind oder waren unter anderem die Dieselstraße, Obere Bachgasse (Straßenbeleuchtung), der Kirchweg (Wechsel von Beleuchtungsmasten)."Eine größere Maßnahme läuft derzeit auch am Bierhalsberg/Obere Gartenstraße mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes der Firma Danpower, wodurch eine Befahrung nur einspurig möglich ist", ergänzt der Bauhofchef, der hier von einem baldigen Ende ausgeht.In dieser Woche ist des Weiteren eine Vollsperrung der Maintenonbrücke im Stadtteil Rosenberg wegen Oberflächensanierung und Instandhaltungsarbeiten bis 19. August nötig. Betroffen sei davon tageweise auch der unterhalb verlaufende Radweg. Die Tiefbauer der Firma Braun aus Ursulapoppenricht legen hier Hand und Maschinen an.