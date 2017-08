Sulzbach-Rosenberger Alpenverein wandert in den Dolomiten von Törl zu Törl

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

14

0 04.08.201714

Die Lienzer Dolomiten wählte die Sektion Sulzbach-Rosenberg im Deutschen Alpenverein (DAV) heuer als Ziel ihrer jährlichen Bergfahrt aus. 30 Teilnehmer begannen ihre Tour bei strahlendem Sonnenschein an der Dolomitenhütte. Von dort stiegen sie zur Karlsbader Hütte (2260 Meter) auf, die als eine der am schönsten gelegenen Hütten Österreichs gilt. Die Aussicht von dort reicht bis zum Großvenediger. Ein Teil der Gruppe durchstieg am zweiten Tag einige anspruchsvolle Kletterrouten in Höhen bis zu 2800 Meter. Die Bergwanderer unternahmen eine Tour über das Kerschbaumer Törl und den Zochenpaß zur Kerschbaumer Alm und gönnte sich dort eine kernige Brotzeit. Einige Mitglieder gingen noch hinauf zum Hallebachtörl (2399 Meter). Von der Karlsbader Hütte aus zogen die Sulzbach-Rosenberger am nächsten Tag durch die schroffe Felswelt der Dolomiten von einem "Törl" zum nächsten (Baumgartentörl, Kühleitentörl und Laserztörl). Sechs Unermüdliche genossen vom Hochstadel (2681 Meter) aus den Blick über das Drautal. Alle zusammen verbrachten im Hochstadelhaus (1780 Meter) einen zünftigen Hüttenabend. Am Abreisetag führte der Weg steil hinab nach Unterpirkach. Im oberbayerischen Aying krönte die DAV-ler ihre schöne Bergtour mit einem Zwischenstopp in einem schattigen Biergarten. Bild: exb