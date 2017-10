Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

21

0 27.10.201721

Zum fünften Mal stellten Sulzbach-Rosenberger Geschäfte aktuelle Trends aus der Modewelt im Capitol vor. Models präsentierten alles vom Brautkleid bis zur Brille.

Das Besondere an den beiden Abenden im Capitol: Es sind lokale Geschäftsleute, die hier ihre Produkte der Öffentlichkeit präsentieren.Beteiligt waren unter anderem die Schneiderei "Reyzend" mit selbstgeschneiderten Brautkleidern, "Monkey - Mode and More" mit Mode für die Frau von heute, das Modehaus Carl Schmidt mit Herbstmode für Sie und Ihn, das Schuhhaus Böhm mit den dazu passenden Schuhen, Raumausstattung Pilhofer mit Taschen und Rucksäcken sowie Optik Klenck mit aktueller Brillenmode.Organisatorin Vladimira Ruhland sah die Resonanz der Veranstaltung aus dem Vorjahr heuer noch übertroffen. Unterstützt wurde sie durch den Moderator Marco Hofmann, der mit Witz und Esprit durch den Abend führte.Ein professionelles Introvideo versetzte die Zuschauer von Anfang an in die Welt der Modebranche. Ein Quiz über die Sulzbach-Rosenberger Geschäftswelt machte dann den Moderator zum Publikumsliebling. Bei richtigen Antworten gab es ein Glas Prosecco zu gewinnen.Bei der Präsentation der Brautmoden gab es dieses Mal auch für die Ohren echten Genuss. Die Violinistin Nadine Hofmann begleitete die Show auf der Geige. Die musikalische Untermalung dürfte vielen Besuchern echtes Gänsehautfeeling beschert haben. Die Veranstalter bedankten sich am Ende bei der Firma Holzbau Steger und der Firma Raumausstattung Pilhofer, ohne deren Unterstützung die Modenschau nicht möglich gewesen wäre.