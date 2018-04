Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Nach dem Spiel der Big-Band des Herzog-Christian-August Gymnasiums (HCA) unter der Leitung von Stefanie Rösch begrüßte Schulleiter Dieter Meyer die vielen zukünftigen Schüler des Gymnasiums. Diese hatten zusammen mit ihren Eltern am "Abend der offenen Tür" die Möglichkeit, verschiedene Lehrbereiche am Gymnasium kennenzulernen. Nach einem Beitrag des Unterstufenchors, geleitet von Jan Roidl, stellte sich die Ganztagsschule vor.

Auf zwei Ebenen und in der Turnhalle präsentierten sich das HCA-Gymnasium und seine Schüler zweieinhalb Stunden lang mit Shows und Darbietungen aus den Bereichen Chemie, Physik, Englisch und Deutsch. Dazu gab es Vorführungen des Schulsanitätsdienstes. In der Turnhalle gab es einen Parcours und einen Aufbauturm mit Bierkästen.Vom Zauberer Sirbas (dahinter versteckt sich Oberstudienrat Josef Fertsch) wurde den angehenden Gymnasiasten Physik auf spielerische Weise schmackhaft gemacht. Im Chemie-Labor konnte man selbst tätig werden. Beim Besuch der biologischen Sammlung faszinierten die Blicke durch ein Mikroskop, die Mathematik wurde mit Kartentricks von Kurt Schaffenroth bildhaft erklärt.Über eine Schülerfahrt der achten Klassen nach Hastings berichteten die Schüler mit einer vertonten Dia-Show. Auch die anderen Bereiche zeigten den zukünftigen Mitschülern mit ansprechenden Ausstellungen und Präsentationen, was am Sulzbach-Rosenberger Gym alles geboten wird. Auskünfte zum Übertritt und zum Schulleben gaben Lehrkräfte, Elternbeirat und das Sekretariat.