17.10.2017

Viele Interessierte, tolles Wetter und gute Stimmung: So präsentierte sich der Tag der offenen Tür im Kindergarten St. Marien. Die Mitarbeiterinnen um das Leitungsteam von Teresa Rehberg und Tanja Fuchs zeigten Räumlichkeiten und Außenanlagen des Kindergartens. Sie erläuterten pädagogische Ziele und gaben durch eine Bildpräsentation Einblick in die Arbeit mit den Kindern.

Viel geboten war natürlich auch für die kleinen Besucher. Neben dem klassischen Spielangebot gab es auch die Möglichkeit zum Gestalten von Holz-Igeln. Die Kinder hämmerten aus eigener Kraft Nägel als Stacheln hinein. Außerdem bedruckten sie Papiertüten mit Kartoffelstempeln.Wer nach dem Spielen und Werken Appetit verspürte, konnte sich an der Kaffee- und Kuchentheke stärken. Am Kartoffelfeuer gab es Herzhaftes in Form von Folienkartoffeln mit Dip und Stockbrot zu essen.