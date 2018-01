Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.01.2018

16.01.2018

Eine Tagesskifahrt organisiert der Förderverein des Handballclubs Sulzbach-Rosenberg für Samstag, 27. Januar. Das Angebot gilt nicht nur aktiven und passiven Handballern, sondern allen Skifreunden. Dieses Mal geht es ins grenzüberschreitende Skigebiet Winklmoosalm-Steinplatte.

Die Abfahrt erfolgt um 4.30 Uhr am Dultplatz; zurück in Sulzbach-Rosenberg werden die Skifahrergegen 21.30 Uhr sein. Für Erwachsene kostet der Ausflug 65, für Jugendliche bis Jahrgang 1999 55, für Kinder bis Jahrgang 2002 45 Euro. Kinder und Jugendliche, die für den HC Sulzbach-Rosenberg Handball spielen, erhalten wieder einen Zuschuss durch den Förderverein und zahlen dann noch 45 (Jugendliche) beziehungsweise 30 Euro (Kinder).Im Fahrpreis enthalten ist neben dem Skipass und der Busfahrt auch eine kleine Brotzeit vor der Rückfahrt. Kinder und Jugendliche ohne Begleitung von Eltern werden auf Wunsch in kleinen Gruppen geführt.___Weitere Informationen und Anmeldung: