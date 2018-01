Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Wenn sich Stadträte manchmal nicht mit dem Bürgermeister verstehen, muss das nicht immer am Parteibuch liegen: Im Rathaussaal ist die Akustik gelinde gesagt, bescheiden. Trotz Mikrofon und Lautsprecher sind manche Wortbeiträge kaum zu identifizieren. Deswegen läuft jetzt ein Projekt zur Erneuerung. Damit der Nachhall geringer wird.

Zunächst stellten Michael Kernl und Michael Prechtl von der Stadtverwaltung die bisherige Planung vor. "Satte 1,6 Sekunden beträgt derzeit der Nachhall bei Gesprächen übers Mikrofon, das erfordert akustische Maßnahmen", so Kernl. Auch die Medientechnik sei inzwischen überholungsbedürftig.Josef Starkl vom Planungsbüro ging dann ins Detail: Statt der beiden jetzigen Beamer solle ein neuer, leistungsfähigerer seine Bilder auf eine Leinwand mit 4 mal 2,25 Metern projizieren, die in der Mitte des Podiums hinter dem Bürgermeisterstuhl herabgefahren werden könnte. Die beiden bisherigen Leinwände links und rechts würden durch Schallabsorber-Matten ersetzt, ebensolche Flächen erhielten die Seitenwände des Saales. Die Oberfläche sei frei gestaltbar. Die Tische der Stadträte erhielten an der Vorderseite schallschluckende Platten, eine Strom-Versorgung für Steckdosen werde geprüft. Auch die gesamte Mediensteuerung werde erneuert. Dagegen könnten die bisherigen Lautsprecher vorerst bleiben. Von den Maßnahmen verspricht sich der Experte eine Verringerung der Nachhallzeit von derzeit 1,6 auf 0,5 bis 0,2 Sekunden - ein Idealwert, der auch für Musikdarbietungen geeignet sei. Die Kosten der technischen Renovierung bezifferte Josef Starkl auf rund 82 000 Euro brutto.