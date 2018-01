Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Langsam, aber sicher nähert sich die Besucherzahl des Seidel-Saals der Marke 50 000. Der Trägerverein sieht's mit Freude. Zu diesem Erfolg tragen die Kulturwerkstatt und der Förderkreis maßgeblich bei. Natürlich hat auch Wilhelm Busch seinen Anteil.

Sein erstes Jahrzehnt hat der Trägerverein der Historischen Druckerei Seidel vollgemacht. Die jüngste Mitgliederversammlung mit Neuwahlen gab daher Anlass zum Rückblick. Bürgermeister und Vorsitzender Michael Göth eröffnete sie mit dem Dank für das seit Herbst 2007 geleistete enorme Engagement.Der 2. Vorsitzende, Stadtheimatpfleger Markus Lommer, ließ Revue passieren, wie der Trägerverein mit tatkräftiger Unterstützung der Eigentümerfamilie König und vieler weiterer Partner das Projekt Seidel-Saal vorangetrieben habe. 2008 sei die Ausstellung zum 250. Geburtstag Johann Esaias von Seidels ein erster Höhepunkt gewesen.Gekrönt habe dieses Jubiläum die sensationelle Entdeckung der "Kuchenteig"-Bilder von Wilhelm Busch. Sie brachten Sulzbach-Rosenberg über Deutschland hinaus in die Schlagzeilen, was sich bis heute positiv auswirke. 2010 brachte die Druckerei Dorner eine Faksimile-Ausgabe der Skizzen heraus, und beim bekannten Berliner Suhrkamp-Verlag erschien ein Insel-Taschenbuch.Seit der offiziellen Eröffnung durch den damaligen Staatsminister Wolfgang Heubisch im April 2011 kamen mittlerweile weit mehr als 45 000 Gäste in die Kultureinrichtung. "In unserem Seidel-Saal treffen sich Menschen aller Schichten und Generationen. Das ist eine integrierende Einrichtung, die der gesamten Stadtgesellschaft gut tut", stellte der ehrenamtliche Heimatpfleger fest.Wesentlich zum Erfolg beigetragen hätten das qualitätsvolle Angebot der Kulturwerkstatt und der rührige Förderkreis der Seidel-Druckerei. Pro Jahr gebe es um die 70 Veranstaltungen, vom ausgebuchten Konzert internationaler Musikgrößen, mit Gästen selbst aus Stuttgart oder Köln, über den beliebten Bücherflohmarkt bis hin zur spannenden Druckvorführung mit Grundschulkindern aus dem Stadtgebiet. Gerade bei Besichtigungen und Führungen, aber auch bei weiteren Veranstaltungen kämen die Ausstattungsstücke und die Archivschätze zum Tragen, ohne die der Seidel-Saal nicht seine besondere Ausstrahlung erzielen könnte.Alois Auer, von Anfang an Kassenführer, gab Einblicke in die aktuelle Finanzentwicklung. Rund die Hälfte der jährlichen Fixkosten erwirtschafte der Förderkreis. Der größte Posten sei stets der Brandschutz.Bei der Wahl wurden Michael Göth als Vorsitzender und Markus Lommer als Vize ebenso einstimmig bestätigt wie Alois Auer als Kassier. Hingewiesen wurde darauf, dass der Seidel-Saal in begrenztem Maße auch für private Feiern und Veranstaltungen genutzt werden kann. Anfragen beantwortet der Geschäftsführer Werner Aures (09661/5 18 63).