Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.06.2017

96

0 02.06.201796

Das Ausmaß der Tragödie übersteigt menschliche Vorstellungskraft. Der Großvater fährt mit seinem kleinen Enkelsohn hinaus auf einen Acker und lässt den Buben in die am Traktor hängende Ladeschaufel steigen. Der Junge fällt heraus, gerät unter einen der Reifen und stirbt. Damit wird eine ganze Familie tief ins Unglück gestürzt.

Steine gesammelt

Aus dem Blickfeld

Zwei Sekunden

Urteil Kann man jemanden bestrafen, der ohnehin durch ein von ihm angerichtetes Geschehen zeitlebens bestraft ist? Für Staatsanwältin Franziska Wilhelm stand fest: "Es war grob fahrlässig, dass der Angeklagte seinem Enkel erlaubte, in die Ladeschaufel des Traktors zu steigen."



In der tragischen Konsequenz sei das eine fahrlässige Tötung gewesen, unterstrich die Anklagevertreterin und beschritt in ihrem Antrag einen selten von der Justiz eingeschlagenen Weg. Die Richtung dabei: Eine Verwarnung für den 63-Jährigen und damit einhergehend eine auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro. Verteidiger Helmut Miek riet der Richterin, auf eine Ahndung gänzlich zu verzichten, da der Angeklagte durch die von ihm geschaffene Situation ohnehin genug bestraft sei. Die Vorsitzende schloss sich nach langem Überlegen der staatsanwaltschaftlichen Forderung an. Sie sprach eine Verwarnung aus und setzte 3600 Euro Geldstrafe hinzu. Diese Summe muss allerdings nicht bezahlt werden, wenn sich der Landwirt zwei Jahre lang straffrei verhält.



Es gab aber eine sogenannte Bewährungsauflage. Der Mann hatte den beim Unfall benutzten Traktor auch danach noch für seine Feldarbeiten gebraucht. Er muss ihn nun bis zum Jahresende verkaufen. Die nicht weit vom Hof des Angeklagten wohnenden Eltern des ums Leben gekommenen Buben würden durch das Fahrzeug immer wieder an den Tod ihres Sohnes erinnert, stellte Richterin Sonja Tofolini fest. Dieser Weisung will der 63-Jährige nachkommen. (hwo)

Amberg-Sulzbach. Es waren die dunkelsten zwei Stunden, die sich jemals in diesem Amtsgerichtssaal abgespielt haben. Ein Alptraum für alle, die dabei waren und mit atemloser Bestürzung vernahmen, was ein 63-Jähriger der Richterin Sonja Tofolini berichtete. Die Vorsitzende ließ ihn reden. Doch es handelte sich um kein einfaches Unterfangen.Denn da saß einer, der - wie er selbst sagte - "durch zwei Sekunden Unachtsamkeit" alles zerstört hat, was ihn und seine Familie harmonisch einte. Bis zu einem Septemberabend im letzten Jahr."Er war mein Lieblingsenkel, mein Paul": Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Landwirt aus einem Sulzbach-Rosenberger Vorort definierte die enge Beziehung zu dem knapp Dreijährigen als eng und liebevoll. Ein aufgeweckter kleiner Bub, an seinem Großvater wie eine Klette hängend. "Er war eigentlich immer bei mir", erfuhr die Richterin. Auch an jenem 26. September, als der Opa mit dem Buben hinaus auf den Acker fuhr, um dort Steine einzusammeln. Paul hatte einen eigenen gesicherten Kindersitz im Cockpit des Traktors.Was sich dann abspielte, hätte so nie geschehen dürfen. Der Junge, so hörte die Richterin, habe darum gebeten, doch in der vorne an der Zugmaschine hängenden Schaufel mitfahren zu dürfen. "Opa, das ist cool", soll er gesagt haben. Der 63-Jährige ließ ihn gewähren. Es war ein durch nichts reparabler Fehler, den der Mann unter Weinkrämpfen zugab. Und er fügte hinzu, dass sich Paul wohl an einer in der Schaufel befindlichen Stange festgehalten habe. Der Traktor ratterte nicht über das Feld, er tuckerte im Schritttempo.Plötzlich war Paul aus dem Blickfeld seines Großvaters verschwunden. Der 63-Jährige stoppte sofort, stieg von der Zugmaschine und bekam ein Bild vor Augen, das ihn für den Rest seines Lebens nie mehr loslassen wird. "Ich sehe das, wenn ich morgens aufstehe, und ich habe es bei mir, wenn ich zu Bett gehe", schilderte der Landwirt den Moment der Apokalypse: Paul lag reglos unter einem der Reifen des Traktors. Wenige Stunden später starb der Junge im Amberger Klinikum.Was sich in diesen zwei Sekunden der Unachtsamkeit vollzog, war mit dem Siegel des Endgültigen versehen. "Ich möchte das rückgängig machen und kann es nicht", schilderte der Angeklagte seine immerwährenden Gedanken an den Augenblick des Unheils. Es brach hammerartig über die ganze Familie herein und führte zu offenbar kaum mehr lösbaren Konflikten mit den Eltern von Paul und anderen Verwandten. Auch darüber wurde diskutiert. Doch dies, ließ die Richterin erkennen, befinde sich außerhalb ihres Kompetenzbereichs.Die fahrlässige Tötung hätte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft mit einem Strafbefehl geahndet werden sollen. Doch die Richterin unterschrieb ihn nicht. Sie wollte persönlich hören, was sich auf dem Acker bei Sulzbach-Rosenberg zutrug, und brauchte die Schilderung des 63-Jährigen für ihre Entscheidung. Sie weiß nun: Der vor ihr sitzende Mann ist gebrochen. Nicht nur der Verlust des Enkels lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Auch die zerschlagenen familiären Beziehungen sind eine schwer auf ihm lastende Bürde.