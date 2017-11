Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

Martin Luther ist für markige Worte bekannt. Viele Sprüche aus seinen Tischreden werden immer wieder gern zitiert. Da äußert er sich nicht nur über theologische Fragen, sondern auch zu Alltagsthemen. Diese Tradition aus dem Hause Luther nahmen die Gemeinde Christuskirche und der Dekanatsbezirk Sulzbach-Rosenberg bei ihrem Luthermahl zum Reformationsjubiläum auf.

Toleranter Islam

Hinaus zu den anderen

Im Gemeindesaal genossen 120 Gäste ein lukullisches Mahl, das die Amberger Metzgerei Lindner servierte. Zwischen Kürbissuppe, Antipasti, Rinderschmorbraten, Lasagne oder Hühnchen und einem erlesenen Dessert wurden Tischreden gehalten. Immer zehn Gästen saßen an einer großen, schön geschmückten Tafel zusammen. Die Tischreden gaben ihnen Stoff für lebhafte Gespräche. Zuerst sprach die Literatin Annette Ruttmann. Sie begann ihre Rede mit Luthers Ausspruch: "Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf." Der Wunderglaube war ihr Thema. Sie erinnerte daran, dass Luther dem Wunderglauben gegenüber misstrauisch war und ihn in einem Zusammenhang mit Heiligenverehrung und Ablasshandel sah. Andererseits, meinte Ruttmann, könne tiefer Glaube heil machen an Leib und Seele. "Brauchen wir Wunder?", fragte sie provozierend und lud die Tischgesellschaft ein, darüber zu diskutieren.Ayman Tamaa ist Grundschullehrer aus der syrischen Stadt Aleppo. Seit 2014 lebt er in Deutschland und gibt jetzt muslimischen Religionsunterricht an hiesigen Grundschulen. Er sprach über die Toleranz im Islam. Als der Prophet Mohammed nach Medina kam, berichtete Tamaa, lebten dort neben den arabischen Stämmen viele Juden. Mohammed schloss mit den Juden Verträge, um sicherzustellen, dass alle Bewohner Glaubensfreiheit genießen. Der Prophet erlaubte auch einer christlichen Delegation, in der Moschee Gottesdienst zu feiern, und führte mit den Gesandten einen theologischen Disput. Auch aus späterer Zeit führte Tamaa viele Beispiele für die Toleranz der Muslime den Christen und Juden gegenüber an: "Toleranz ist kennzeichnend für die islamische Kultur, seit der Prophet sie begründete." Die Menschen heute sollten unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Religionen als Bereicherung respektieren und voneinander lernen."Es reicht nicht, die Schriften verstehen zu wollen", stellte Antje Yael Deusel in ihrer Tischrede fest. Sie ist seit dem Holocaust die erste deutschstämmige Jüdin, die in Deutschland zur Rabbinerin ausgebildet wurde, und betreute bis 2015 die jüdische Gemeinde Fürth. Nach dem Willen des Ewigen, betonte sie, könne man nur leben, wenn man über sich selbst hinaus Verantwortung übernehme, also hinausgehe zu den anderen. Man müsse sich seiner Mitmenschen annehmen und immer daran denken, dass Reformation kein Zustand sei, sondern ständige Veränderung bedeute. Dekan Karlhermann Schötz wünschte allen Besuchern des Luthermahls, dass sie Stärkung und Orientierung aus dem Reformationsfest mit in den Alltag nehmen.