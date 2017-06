Türkenbund-Lilie eine feste Größe im Sulzbacher Bergland

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.06.2017

26.06.2017

Wer mit offenen Augen durchs Sulzbacher Bergland streift, wird immer wieder auch auf Naturschönheiten stoßen. So steht zurzeit die Türkenbund-Lilie in der Umgebung von Neukirchen in voller Blüte. Das Bild unserer Leserin Gertraud Zagel zeigt besonders üppig blühende Exemplare von Lilium Martagon, wie der lateinische Namen der Pflanze lautet. Diese Bezeichnung könnte sich vom türkischen martagon ableiten, das eine neue Form des Turbans als Kopfbedeckung bezeichnet. Sie bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit den zurückgeschlagenen Blättern. Wie die Internet-Enzyklopädie Wikipedia weiß, gilt der Türkenbund in Deutschland nicht als gefährdet. Er ist jedoch nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und gilt als eine der stattlichsten Lilien in Europa. Bild: Zagel