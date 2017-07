Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.07.2017

16

0 18.07.201716

Sterbende Geschäfte, geschlossene Wirtshäuser, leerstehende Wohnungen - verödende Ortskerne sind allenthalben zum Problem geworden. Aber es gibt Leute, die dagegen angehen. Einer davon heißt Stefan Thar und ist gegenwärtig mit Elan dabei, dem einstigen Gasthof "Zur Waage" in der Rosenberger Ortsmitte neues Leben einzuhauchen.

Arztpraxis zieht ein

Waage wiedererkennen

Gehobener Standard Bauträger Stefan Thar (34) weiß, wovon er spricht, wenn das Stichwort Wohnqualität fällt. Gebürtig in Sachsen, hat er in Dresden Holzingenieur studiert, ist beruflich von Haus aus Gebäude-Schadensgutachter und hat inzwischen seine eigene Firma Biokonstrukt mit Sitz in Südtirol gegründet. Er hat sich in Sulzbach-Rosenberg niedergelassen und bewohnt mit seiner Familie ein ebenfalls selbst saniertes Haus in der Sulzbacher Altstadt.



Einige Kenndaten verdeutlichen, was Stefan Thar unter gehobenem Wohnstandard im Fall der Waage versteht: Alle Wohnungen werden ausgestattet mit Wandheizung, Holzfußböden, Innendämmung, baubiologisch hochwertigem Lehmputz und dreischeibenverglasten Holzfenstern.



Die Bewohner der neuen Waage können sich außerdem auf eine Gemeinschaftsterrasse und kleinere Einzelterrassen freuen. Alle zehn Wohneinheiten sind übrigens inzwischen schon verkauft und werden nach Baufertigstellung vermietet. (rlö)

Das Wirtshaus ist endgültig Geschichte, dafür entstehen in dem stattlichen Gebäude jetzt zehn seniorenfreundliche Wohnungen von gehobenem Standard sowie eine große Arztpraxis.Ortstermin der Interessengemeinschaft Freunde Rosenbergs auf der Waage-Baustelle. Bauträger Stefan Thar stellt sein Projekt vor, das er zusammen mit einer Gruppe von Investoren bis März nächsten Jahres realisiert haben will. Eines wird nach wenigen Sätzen klar: Der heimliche Wunsch vieler Rosenberger, dass hier doch wieder ein Wirtshaus einziehen sollte, muss begraben werden. Investor Thar hatte durchaus mit diesem Gedanken gespielt, auch mit einer Minimallösung: Tagescafé in dem flachen Anbau der Waage. Wäre da nicht ein Grundbucheintrag, der künftige gastronomische Nutzung des Anwesens untersagt. Die Lederer-Brauerei ist auch nicht bereit, diesen Eintrag löschen zu lassen. Soviel zum Thema Gasthaus.Aber die anvisierte Nutzung mit Wohnungen und großer Arztpraxis verspricht mindestens ebenso viel Belebung der Rosenberger Dorfmitte. "Es fehlt in Sulzbach-Rosenberg an hochwertigem und zugleich bezahlbarem Wohnraum, gerade auch für ältere Menschen", begründet Thar sein Engagement. Er hat im Stadtteil Sulzbach, auch in der Klostergasse, bereits einige Altstadtwohnhäuser mustergültig saniert, stößt aber dort wegen des bergigen Terrains, das sich auch in den alten Häusern in Treppen, Absätzen und Geschossebenen widerspiegelt, an natürliche Grenzen.Zur großteils soliden Bausubstanz des Waage-Gebäudes gesellte sich als weiterer Glücksfall die Raumknappheit der hier ansässigen Arztpraxis Dr. Martin. So fügte sich eins ins andere: Die Investorengruppe um Stefan Thar kaufte von der Stadt das ehemalige Gasthaus und das angebaute Geismann-Anwesen, und die Bagger und Bauarbeiter rückten an. Jetzt entstehen zehn Drei-Zimmer-Wohnungen von hochwertiger Wohnqualität, im Schnitt 80 Quadratmeter groß, die aber nicht nur für Senioren, sondern auch für jüngere Familien mit Kindern attraktiv sein können. Den gesamten ersten Stock beider Gebäude nutzt künftig die Arztpraxis Dr. Martin. Die einzelnen Stockwerke werden über Treppen und einen Personenaufzug erschlossen.Trotz der grundlegenden Sanierung und Neunutzung des Gebäudes werden die Rosenberger nach Baufertigstellung noch einiges von ihrer alten Waage wiedererkennen. So bleibt die früher als Klein-Biergarten genutzte Terrasse als Dachgarten für die Arztpraxis erhalten, dazu gesellt sich ein Innenhof mit Gingko-Baum und viel Grün, und den Zutritt zum ganzen Komplex eröffnet die alte Haupt-Eingangstür, die wieder eingebaut wird. Stefan Thar denkt sogar daran, den alten Werbeschriftzug "Gasthaus Zur Waage" an der Frontfassade zur Erinnerung an die Geschichte wieder anzubringen.Auch Bürgermeister Michael Göth begrüßte auf Nachfrage von Sepp Lösch, einer der Sprecher der Freunde Rosenbergs, die Wohnnutzung der früheren Waage. "Hier handelt es sich um eine wichtige städtebauliche Entwicklung, die zur weiteren Belebung des Stadtteils Rosenberg beitragen wird", so Göth. Der Rathauschef erinnerte, dass zunächst die Stadt diese Immobilie bewusst vor dem Hintergrund erworben habe, die Entwicklung an diesem zentralen Standort aktiv mit beeinflussen zu können.