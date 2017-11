Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.11.2017

20.11.2017

Dem Leerstand ist man im Stadtteil Rosenberg mit der Umnutzung des ehemaligen Gasthauses "Zur Waage" richtig auf die Füße getreten. Stefan Thar und eine Investorengruppe lassen an diesem lokalhistorischen Ort zehn Wohnungen und eine Arztpraxis entstehen. Aber aufgemerkt, jetzt wird dort doch noch einmal ausgeschenkt.

Die gute alte Zeit, in der fröhliches Stimmengewirr im Gastraum herrschte, irdene Masskrüge überschäumten und unwiderstehliche Düfte aus der gutbürgerlichen Waage-Küche strömten, ist vorbei. Aber auch die Jahre der Bedeutungslosigkeit und des Leerstandes, da die Stadt Sulzbach-Rosenberg mit dem Ankauf der sanierungsbedürftigen Immobilie einen Weg für eine zukünftige Nutzung öffnete.Stefan Thar und seine Firma Biokonstrukt ließen in der Herzogstadt bereits mit einigen Projekten aufhorchen, darunter in der Klostergasse der Umbau und die Sanierung von zehn Wohnungen. Sein Bestreben ist es auch bei der Waage mit Umgriff, bezahlbaren und dennoch hochwertigen Wohnraum zu schaffen.Im konkreten Fall entstehen zehn Wohnungen, die alle schon veräußert sind, zwischen 50 und 90 Quadratmeter auf vier Etagen - geeignet für Senioren und junge Familien (SRZ berichtete). Zum Gesamtkomplex gehört auch das frühere Geismann-Anwesen dazu. Den ersten Stock der vereinten Gebäude wird künftig eine Arztpraxis einnehmen. Mit Außentreppen und per Aufzug entstehen an der Rückseite Zugangsmöglichkeiten für alle Ebenen.Nachdem das Dach schon seit geraumer Zeit dicht und der Außenputz angebracht ist, folgt der Innenausbau während der Wintermonate. Auch die kürzlich aufgetragene Fassadenfarbe orientiert sich an früheren Gestaltungsformen und sorgt so zentral am Kirwaplatz im Herzen Rosenbergs für einen echten Hingucker. Wie weiter zu erfahren war, sei auch die Kooperation mit dem Denkmalschutz ohne Probleme verlaufen.Von der zeitlichen Vorgabe wird im Frühjahr mit dem Abschluss der Bauarbeiten gerechnet. Dann wird fast gar nichts mehr an das so zentral gelegene Wirtshaus erinnern. Vielleicht lässt Stefan Thar aber als Hinweis auf die rühmliche Vergangenheit den alten Schriftzug "Gasthaus Zur Waage" an der Frontfassade wieder anbringen. Und am Freitag, 8. Dezember, heißt es ab 19 Uhr "Ein letztes Bier in der Waage" - ein Abend der offenen Tür mit kleinen Überraschungen. Man darf also gespannt sein, denn es tut sich wieder was in Rosenberg pünktlich zur beliebten Dorfweihnacht, die am 9. und 10. Dezember über die Bühne geht.