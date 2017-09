Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.09.2017

25.09.2017

Was passiert in Kempfenhof? Ungefähr 20 Bürger informierten sich über das geplante Neubaugebiet Kempfenhof-Ost vor Ort. Eingeladen dazu hatte die Umweltschutzinitiative und der Umweltschutzbeauftragte Peter Zahn, der dazu Erläuterungen beisteuerte. Zu Beginn gab Zahn einen Überblick zur Gebietsentwicklung von Kempfenhof. An das bestehende Dorf wurde im Laufe der Jahre ein Wohngebiet von rund zwölf Hektar Größe mit 91 Bauparzellen angegliedert. Die aktuelle Änderung sieht vor, auf weiteren vier Hektar Fläche 44 neue Parzellen auszuweisen. Damit soll der ständigen Nachfrage nach Bauplätzen in Sulzbach-Rosenberg entsprochen werden.

Der Umweltschutzbeauftragte beurteilte an dieser Stelle die Wohngebietsplanungen in der Stadt. Seine Kritikpunkte waren: Es sind keine Bemühungen erkennbar, um die andauernd hohe Flächeninanspruchnahme zu begrenzen; eine effektive Innenentwicklung fehlt; die neuen Baugebiete liegen alle in Randlagen, wodurch zusätzlicher Autoverkehr erzeugt wird. Anschließend bewertete er die geplanten Eingriffe am Kempfenhofer Weg. Die Bebauung des Plangebietes wird durch den vorhandenen Waldbestand behindert. Zahn: "Dieser Forst, der nach dem Waldfunktionsplan eine besondere Bedeutung für das Landschaftsbild und als Lebensraum für die biologische Vielfalt hat, muss daher vollständig beseitigt werden. Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen kompensieren den lokalen Verlust aber nicht." Zusammenfassend erklärte Zahn: "Die rechtlichen Anforderungen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung werden bei der Planung zwar erfüllt. Aber aus wirtschaftlichen Gründen wird der das Landschaftsbild prägende Mischwaldbestand für eine Bebauung geopfert. Diese Waldfläche sollte aber unbedingt erhalten werden. Planungsalternativen sind durchaus denkbar". Zum Abschluss wurden noch mögliche neue Straßenanbindungen für dieses Gebiet angesprochen. Es müssen aber zuerst die Ergebnisse einer Verkehrsplanung vorliegen. Die Teilnehmer äußerten ihre Bedenken im Zusammenhang mit den kommenden Veränderungen. Besonders beanstandet wurde, dass im Vorfeld der Planung keine Einbindung der Anwohner erfolgt sei. Der entscheidende Kritikpunkt lautete: "Jetzt kann man die Festlegungen nur noch zur Kenntnis nehmen, aber keine Änderungen mehr erreichen."