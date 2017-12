Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Mit einem an Dreistigkeit kaum zu überbietenden Betrugsversuch musste sich die örtliche Polizeiinspektion am vergangenen Mittwoch beschäftigen.

Immer schriftlich

Gegen 10.20 Uhr meldete sich an besagtem Tag eine männliche Person telefonisch bei einem 62-jährigen Herzogstädter. Der Unbekannte gab sich im Gespräch als Mitarbeiter der Justiz in Stuttgart aus und teilte dem Sulzbach-Rosenberger mit, dass dieser eine Klage in einem Sammelverfahren verloren habe und nun 3000 Euro bezahlen müsse. Dieser Betrag werde noch am gleichen Tag an dessen Wohnanschrift abgeholt. Der 62-Jährige fiel aus allen Wolken, wusste nichts von einem Klageverfahren und wendete sich vertrauensvoll an die Polizeiinspektion im Schloss am Luitpoldplatz.Die Wohnanschrift wurde zum angekündigten Zeitpunkt überwacht und dem 62-Jährigen entsprechende Verhaltenshinweise mit auf den Weg gegeben. Eine Recherche zum möglichen Anrufer brachte keine verwertbaren Ergebnisse. Bis in die Abendstunden meldete sich der Unbekannte nicht mehr. Komplizen von ihm tauchten ebenfalls nicht in Sulzbach-Rosenberg auf, heißt es im täglichen Pressebericht der Inspektion.Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf diese Art keine öffentliche Stelle, wie Verwaltung, Gerichtsbarkeiten oder Justiz vorgeht. "Es wird niemand telefonisch aufgefordert werden, Verfahrenskosten in bar an der Wohnungstüre zu übergeben. Solche Kosten werden üblicherweise immer mit schriftlichen Bescheid mitgeteilt, der dann auch eine entsprechende Zahlungsfrist beinhaltet", informiert der stellvertretende Inspektionsleiter, Polizeihauptkommissar Peter Krämer. Um möglichen Betrügern das Handwerk legen zu können, bittet die Polizei weitere mögliche ausgesuchte "Opfer", sich mit den Ordnungshütern in Verbindung zu setzen und im besten Falle die Telefonnummer des Anrufers mitzuteilen.