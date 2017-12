Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

Einem besonders gerissenen Computer-Trickbetrüger ging am Freitag eine 47-jährige Herzogstädterin auf den Leim. Gegen 10 Uhr erhielt die Hausfrau einen Telefonanruf auf ihrem Festnetzanschluss. Der Anrufer, der nur englisch sprach, gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus.

Keine Fernwartung

Er äußerte, dass auf dem Computer der Sulzbach-Rosenbergerin erhebliche Sicherheitsprobleme festgestellt worden seien. Er könne diese beheben, wenn die Angerufene einige Codes auf ihrem PC eingeben würde. Die Frau schaltete ihren PC ein, gab die Codes ein und wurde so offensichtlich auf eine gefälschte Internetseite weitergeleitet.Wie die örtliche Polizeiinspektion in ihrem täglichen Pressebericht weiter mitteilt, forderte sie der Betrüger nun auf, sich bei ihrem Bezahldienst (Paypal) einzuloggen. Hierbei wurden ihr Anmeldenamen und ihr Kennwort ausgelesen. Später musste sie feststellen, dass von ihrem Paypal-Konto 200 Euro für Bezahlkarten abgebucht worden waren. Außerdem forderte der Anrufer die Frau auf, weitere Bezahlkarten zu kaufen und die Codes an ihn durchzugeben, was diese auch tat. Das alles nur, damit ihr PC wieder richtig läuft. Insgesamt entstand der Dame ein Schaden von 700 Euro. Erst nachdem ihr Sohn sie von weiteren Zahlungen abhielt, wandte sie sich an die Polizei und erstattete Anzeige gegen den unbekannten Betrüger. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Täter aus dem Ausland unter Nennung eines falschen Namens und einer gefälschten Telefonnummer aktiv gewesen sein, so Polizeihauptkommissar Peter Krämer.Die Ordnungshüter warnen vor dieser Masche, die bereits seit einigen Jahren bekannt ist. Falls jemand Probleme mit seinem PC hat, ist ein Computerspezialist vor Ort die richtige Adresse. Man sollte sich niemals auf eine sogenannte Fernwartung einlassen, bei der man einen entsprechenden Preis per Cash-Cards oder ähnlichen Bezahlsystemen begleichen soll, um wieder "Herr" über seinen Computer zu werden.