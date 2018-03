Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.03.2018

Lebensgefährlich verletzt wurde der Fahrer eines Renault Twingo, der am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße AS 39 zwischen Sulzbach-Rosenberg und Neukirchen verunglückt ist.

Einzelheiten standen kurz nach dem Unfall noch nicht fest. Der Twingo-Fahrer, der aus dem Landkreis stammt, wollte aus Röckenricht kommend auf die Kreisstraße einbiegen, wo in diesem Augenblick ein 19-Jähriger mit einem VW Golf in Richtung Lockenrichtunterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurden die beiden Fahrer und der Beifahrer im Twingo verletzt. Der Unfallverursacher schwebte nach Auskunft der Polizei in Lebensgefahr, sein Beifahrer wurde mittelschwer, der Fahrer der Golf leicht verletzt.Die Kreisstraße AS 39 wurde nach dieser Kollision komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde zum Unfallort bestellt, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.