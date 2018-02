Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.02.2018

Ein 17-Jähriger Motorradfahrer stieß am Donnerstagmorgen in der Bayreuther Straße mit dem Auto einer 61-jährigen Landkreisbewohnerin zusammen und wurde dabei leicht verletzt. Die Frau wollte nach links in einen Parkplatz einbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Bild: Hartl