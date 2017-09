Unfall in Loderhof: Sanitäter und Autofahrer verletzt

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

1380

0 18.09.20171380

Beim Zusammenstoß eines Krankenwagens mit einem Auto sind am Montagvormittag im Sulzbach-Rosenberger Stadtteil Loderhof drei Personen verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr hatte ein Mercedes-Benz an einer Kreuzung das Fahrzeug des Roten Kreuzes gerammt, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs wa

r.Der Rettungswagen eilte auf der Uhlandstraße in nördliche Richtung. An der Einmündung der Beethovenstraße hätte der 21-jährige Fahrer laut Polizei zwar aufgrund der Verkehrsregel „rechts vor links“ anhalten müssen. Er setzte seine Fahrt jedoch mit Blaulicht und Sirene fort. Hierbei stieß der Mercedes, den ein 31-jährige Amberger steuerte, gegen den Krankenwagen.Bei dem Zusammenstoß wurden nach Angaben der Polizisten vor Ort beide Fahrer und der 38-jährige Rettungsassistent auf dem Beifahrersitz mittelschwer verletzt. Der Einsatz weiterer dreier Krankenfahrzeuge war notwendig, da der am Unfall beteiligte Wagen nicht mehr fahrbereit war. Er musste genauso wie der Mercedes Benz abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf 25.000 Euro. Die Feuerwehr aus Sulzbach-Rosenberg war vor Ort, regelte den Verkehr und band Betriebsmittel, die auf die Fahrbahn gelaufen waren.