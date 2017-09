Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Unter dem Motto "Wir helfen - helft mit" sammeln freiwillige Helfer der Kolpingsfamilie Herz Jesu Rosenberg Altkleider für soziale Zwecke. Die Aktion läuft am Samstag, 16. September, ab 8 Uhr. Die Kolpingsfamilie bittet die Bevölkerung, möglichst viele Altkleider gut verpackt am Straßenrand bereitzustellen. Altpapier wird nicht gesammelt.

Zum Sammelgut gehören noch brauchbare Kleidung für Kinder und Erwachsene, Bettzeug und Schuhe. Die Fahrzeuge sind im gesamten Stadtgebiet von Sulzbach-Rosenberg unterwegs; auch in den Ortschaften Kauerhof, Kempfenhof, Obersdorf, Siebeneichen und Kropfersricht. Nach See, Stephansricht, Prangershof, Seidersberg, Niederricht, Kummerthal, Kleinfalz, Großenfalz, Forsthof, Großalbershof, Stifterslohe und Prohof kommen die Helfer nur nach telefonischer Absprache. Anrufe sind bis Freitag, 15. September, unter 09661/14 67 möglich. Am Sammeltag können die Altkleider zwischen 8 und 11 Uhr auch bei der Sammelstelle am Dultplatz abgegeben werden.Der Erlös dieser Sammlung wird wieder für soziale Projekte des Kolpingwerks vor Ort und in Entwicklungsländern, in denen das Kolpingwerk tätig ist verwendet. Treffen der Helfer ist um 8 Uhr am Dultplatz.