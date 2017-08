"Unterlasst das Reservieren auf dem Annaberg"

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.08.2017

4

0 11.08.2017

Zur Praxis der Tischreservierungen auf dem Annabergfest:

Wir treffen uns schon ca. 25 Jahre zu einer Verwandtenzusammenkunft auf dem Annaberg. Am Samstag, 29. Juli, sind wir, zwölf Personen, gegen 16.30 Uhr eingetroffen. Ein großer Teil der Tische war ab 18.30 oder 19 Uhr reserviert. Die anderen Tische waren mit Gruppen von vier bis sechs Personen belegt.Wir sitzen immer oberhalb der Streuobstwiesen. Also setzten wir uns zu einem reservierten Platz. Um 18.30 Uhr hieß es, wir sollen den Tisch verlassen. Ich frage mich, wo sollen die Festbesucher Platz nehmen, die um 17 oder 18 Uhr kommen, wenn alles reserviert ist?Die Wirte nehmen anscheinend billigend in Kauf, dass diese Tische nicht besetzt werden. Und dann jammern sie, wenn einmal das Wetter nicht so gut ist und der Berg nicht so brummt. Meine Anregung an die Wirte: Unterlasst das Reservieren, dann braucht ihr nicht jammern auf hohem Niveau.Kurt Stief, Prebitz___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.