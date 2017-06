Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.06.2017

2

0 09.06.2017

Was tun bei einer Panne? Die Unternehmerfrauen im Handwerk ließen sich dazu im Autohaus Schwab in Amberg unterrichten. Die beiden Schwab-Brüder erklärten unter anderem das Vorgehen zur Starthilfe bei einer leeren Batterie oder wie Abschleppstange oder Abschleppseil am Auto befestigt werden. In einer praktischen Übung trainierten die Unternehmerfrauen die Anwendung eines Pannensets bei einem platten Reifen. Bild: exb