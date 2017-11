Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Menschen, die von Armut betroffen sind, soll geholfen werden. Dies ist das Ziel einer Spendenaktion des Lions-Hilfswerks Sulzbach-Rosenberger Adventskalender. Zur Übergabe von 2000 Euro waren Barbara Maisch (Vorsitzende Hilfswerk), Jörg Melchner (Sekretär Hilfswerk) und Petra Schöllhorn (Präsidentin Lions-Club Sulzbach-Rosenberg) in die Diakonie am Pfarrplatz gekommen. Theo Wißmüller , verantwortlich für die Kirchliche allgemeine Sozialarbeit (KASA) freute sich über die Zuwendung aus den Erlösen des Adventskalender-Verkaufs.

Wie Theo Wißmüller erklärte, gibt es in der Mitte unserer Gesellschaft noch überraschend viele Geringverdiener, Arbeitslosengeld-II-Bezieher oder auch Rentner, die trotz eines langen Arbeitslebens nicht ausreichend Rente erhalten. Durch die KASA wird Menschen, die unverschuldet in akute Not geraten, unbürokratisch geholfen. "Die Mitglieder des Lions-Hilfswerks sind sehr froh, das Geld noch in der Vorweihnachtszeit übergeben zu können, um die unter Armut leidenden Menschen etwas zu unterstützen", bekannte Barbara Maisch.Nach Meinung des Lions-Hilfswerks leistet Theo Wißmüller mit der KASA hervorragende Arbeit. Aus diesem Grund wollen die Lions getreu ihrem Motto "we serve" einen kleinen Beitrag zur Linderung der Armutsprobleme beitragen.