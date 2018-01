Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.01.2018

Sie ist die älteste Bürgerin der Herzogstadt und feierte mit einem großen Familienkreis ihren 100. Geburtstag: Ursula Uckel, geboren 1918 in Breslau, kam nach den Kriegswirren und dem Tod des Ehemannes zunächst nach Potsdam, 1956 dann nach Sulzbach-Rosenberg ins Schloss am Luitpoldplatz. Sie arbeitete lange im Büro der Maxhütte, lebte in der Konrad-Mayer-Straße und ist seit 2014 Bewohnerin des St.-Barbara-Heims am Loderhof. Viele Jahre engagierte sich Ursula Uckel als Sängerin in der Evangelischen Kantorei in Sulzbach. Sie war Mitglied und Mitarbeiterin bei der Volkshochschule, der Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg und in mehreren Fördervereinen aktiv. Seit 2017 ist sie auch Ehrenmitglied der VHS. Bürgermeister Michael Göth überbrachte die Glückwünsche der Stadt an die älteste Sulzbach-Rosenbergerin.