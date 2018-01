Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

138

0 29.01.2018138

Wie bereits mehrfach in den Medien angekündigt, setzt die Polizeiinspektion ihre Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion fort. Nachdem am 5. Dezember vergangenen Jahres und am 9. Januar Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Handy-Benutzung am Steuer" am Dienstplan standen, waren nun erneut Beamte im Stadtgebiet unterwegs.

Innerhalb von nur drei Stunden musste die Polizei wieder acht Autofahrer beanstanden, die während der Fahrt ihr Handy nutzten. Die Betroffenen waren zwischen 28 und 57 Jahre alt, wobei sechs Männer und zwei Frauen entsprechend angehalten wurden. In zwei Fällen kommt noch ein Verstoß hinzu, weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war und bei einer Überprüfung hatte eine 37-Jährige noch gegen die Auflage, eine geeignete Brille zu tragen, verstoßen.Bei den drei Verkehrssicherheitsaktionen stellten die Ordnungshüter insgesamt 23 Handy-Benutzungen fest. Die Polizei wird nach eigenen Angaben auch weiterhin ein Auge auf die Autofahrer werfen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.