Sulzbach-Rosenberg

06.10.2017

3

06.10.2017

Um die Zukunft der Verdi-Rentner ist es bei der jüngsten Herbstversammlung der Betriebsgruppe der Postsenioren für Amberg-Sulzbach gegangen. Dazu begrüßte die Vorsitzende Emilie Stief als Referentin Nicole Rutin. Die Bezirksleiterin aus Regensburg stellte ihren Vortrag unter das Thema: "Was erwartet uns Senioren bei den geplanten Zusammenlegungen der Fachbereiche?"

Rufin erklärte, dass die seit 1. Oktober gültige Lohnerhöhung um 1,7 Prozent nur durch gewerkschaftliche Aktionen von Verdi umgesetzt und daher hart erkämpft wurde. Sie bemängelte, dass durch die Arbeit ihrer Gewerkschaft auch Nichtmitglieder in den Genuss kämen. Jene "Trittbrettfahrer" nähmen die Vergünstigungen ohne Scham und ohne einen Beitrag zu entrichten, entgegen. Diese traurigen Nebeneffekte solcher Lohnrunden abzustellen, wäre eine weitere Aufgabe einer großen Gewerkschaft, erklärten einzelne Vorstandsmitglieder bei der Versammlung.Im Geschäftsbericht verwies die Vorsitzende Emilie Stief dann auf die vergangenen Aktionen und Aktivitäten sowie auf die Informationsnachmittage zu Steuerfragen, Sozial- und Krankenkassenangelegenheiten sowie zur Rentenkampagne und Altersarmut. Sie berichtetet außerdem aus der Sitzung des Landesfachbereiches in Nürnberg. Die Verhandlungen über die geplante Zusammenlegung sollen 2018 beginnen und 2019 durch den Bundeskongress beschlossen werden."Wir wenden uns als Landesfachbereich 10 (Postdienst) energisch gegen diese Veränderungen", erklärte Stief. "Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Erhalt der bisherigen Betriebsgruppen - dazu gehören auch die Betriebsgruppen Senioren - abzusichern. Die Versammelten sprachen sich mit einer Unterschriftenaktion gegen die geplante Maßnahme aus. Außerdem verurteilten die Teilnehmer den Pilotversuch der Deutschen Post, Briefe nicht mehr täglich zustellen zu wollen.