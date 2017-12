Verein für Vogelschutz und -liebhaber wird in Kürze 60 Jahre alt

13.12.2017

Rückschau auf 2017 hielt der Verein für Vogelschutz und -liebhaber im Gasthaus Übler in Fromberg. Vorsitzender Karlheinz Späth bilanzierte ein erfolgreiches Jahr mit der 30. Jungvogelschau, dem beliebten Grundstücksfest und weiteren gut besuchten Veranstaltungen. Er dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz.

Einige Jubilare wurden, soweit sie anwesend waren, mit Urkunde und Wein bedacht. 50 Jahre gehören Erwin Bauer, Karl Steinl, Erich Voithenberger, Günter Siegel und Werner Pfaffengut den Vogelfreunden an. Auf 25 Jahre bringen es Margitta Wäckerle und Horst Kiesbauer. Vor 15 Jahren traten Waltraud Wiesent, Christina Wiesent, Peter Molch, Christl Pelikan-Geismann und Josef Wagner in den Verein ein.Mit einer Anerkennung bedankte sich der Vorsitzende bei den Gebietsbetreuern. Sie leisten durch die Winterfütterung und Nistkastenbetreuung einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der heimischen Vogelwelt. Auch die Vogelzüchter Egon Ullrich, Helga Ullrich, Willi Prößl und Erminio Tabita wurden mit Geschenken belohnt. Sie haben den Verein auch bei überregionalen Schauen erfolgreich vertreten.Bürgermeister Michael Göth besuchte die Vogelschützer, um für die Arbeit des Vereins zu danken. Vorsitzender Späth machte zum Schluss auf eine Jubiläumsfeier am Samstag, 6. Januar, zur Feier des 60-jährigen Bestehens aufmerksam und lud die Mitglieder dazu ein.