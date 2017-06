Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.06.2017

So etwas haben viele Spaziergänger im Bürgerpark noch nicht gesehen. Das Wasser in den drei Stadtweihern hat in den letzten Tagen eine weiß-türkise Färbung angenommen. Besorgte Passanten vermuteten, dass die Gewässer umgekippt sein könnten. Hier geben die Fachstellen Entwarnung, eine passende Erklärung haben sie aber noch nicht

Unbekanntes Phänomen

Keine Gefährdung

Schon seit Jahren bilden sich in den Weihern im Bürgerpark unschöne Algenteppiche. Diese sammeln sich - vom Wind abgetrieben - in bestimmten Bereichen des Gewässers. Ursachen können dafür Humus-Eintrag, Entenkot oder verbotenerweise ausgebrachtes Futter sein. Der Fischereiverein Hahnbach hat mit der Algenbeseitigung und der Sauberhaltung der Weiher seine liebe Not.Als Hauptursache macht Helmut Kern, Vorsitzender des Hahnbacher Fischereivereins, der Pächter der Stadtweiher ist, nach der Umgestaltung die veränderte Ablaufgeschwindigkeit aus dem großen Weiher aus. "Da wurde früher halt über ein 500er Rohr der ganze Dreck mitgerissen. Was einst ein hervorragendes Forellenwasser war, ist jetzt leider so gut wie tot", so der Fachmann. Eine plausible Erklärung für die momentane milchige Eintrübung kann er allerdings nicht liefern.Helmut Kern, der in anderer Angelegenheit mit dem Fachberater für Fischerei in der Oberpfalz, Dr. Thomas Ring, im Sulzbach-Rosenberger Stadtgebiet unterwegs war, führte den Experten auch an den Stadtweiher, um eine Bewertung der Situation aus berufenem Munde zu erhalten. Doch auch der Bezirksverteter musste bei diesem Phänomen passen.Wie von Stadtbaumeisterin Petra Schöllhorn auf SRZ-Nachfrage zu erfahren war, beauftragte Bürgermeister Michael Göth über die Verwaltung das Wasserwirtschaftsamt Weiden und die Firma Protect mit der Entnahme von Wasserproben. "Was bereits festgestellt werden konnte, ist ein extrem hoher Sauerstoffgehalt. Von einem Umkippen kann deshalb nicht gesprochen werden", führt die Amtsleiterin an. Fremdeinträge seien dort auch nicht zu vermuten, da die Stadtweiher ausschließlich von starken Quellen gespeist würden. Veränderungen am Rosenbach stellten die Fachleute nicht fest."Das Wasserwirtschaftsamt, aber auch die Firma Protect haben noch keine gesicherte Erklärung für die weißliche Verfärbung. Da sich die Stadt Sulzbach-Rosenberg im Karstgebiet befindet, wird im Moment der Vermutung nachgegangen, dass sich kalkhaltige Verbindungen herauslösen oder über die Quellen eingetragen werden. Möglich wäre aber auch die Ausfällung von Stoffen bei ansteigender Temperatur und die damit verbundene Farbänderung. Dabei handelt es sich aber bisher nur um Vermutungen", betonte die Stadtbaumeisterin im Pressegespräch.Nach Einschätzung der Fachbehörde bestehe derzeit keine Gefährdung für die Pflanzen- und Tierwelt. Solange die Ursache der Verfärbung nicht bekannt sei, könne auch dagegen nichts unternommen werden. Die Ursachenforschung ist allerdings nicht abgeschlossen. Ins Kalkül gezogen würden deshalb auch Wasserveränderungen wegen der vergangenen Hitzeperiode ohne Niederschläge oder andere Vorgänge im Gewässer, denen jetzt Biologen analytisch auf den Grund gehen sollen.