Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.06.2017

23.06.2017

Mit einer Stimme sprechen, um Gehör zu finden, und das Unmögliche fordern, um das Mögliche zu erreichen: Das legten Funktionäre des Bayerischen Bauernverbands den Mitgliedern bei der Kreisversammlung im Gasthof Zum Wulfen nahe.

Appell an die Frauen

Wildschweine im Fokus

Kritisch sieht Veterinäramtsdirektor Dr. Werner Pilz verschiedene gesetzliche Änderungen bei der Tierproduktion. Sie führten zu Mehrarbeit, die Landwirten und Veterinärämtern teilweise nicht mehr zuzumuten sei.Seit den Neuwahlen habe er an verschiedenen Veranstaltungen anderer Organisationen teilgenommen, erzählte Kreisobmann Peter Beer. Beim Jagdverband sei von der Rückkehr des Wolfs die Rede gewesen, die Gefahren für Tiere und Mensch heraufbeschwöre. Im Blick auf den Bundesverband Deutscher Milchviehhalter forderte Beer, die gegenseitigen Anfeindungen zu beenden. Zwar hätten BBV und BDM teilweise unterschiedliche Ansichten, aber um in der Öffentlichkeit Gehör zu finden, "sollte die Landwirtschaft mit einer Stimme sprechen"."Das Unmögliche fordern, um das Mögliche durchsetzen", empfahl der neugewählte BBV-Bezirkspräsident Josef Wutz. Die Landwirtschaft stelle nur noch rund zwei Prozent der Bevölkerung. Sie müsse an einem Strang ziehen, um ihre Interessen durchsetzen zu können. Ähnlich äußerte sich die kürzlich neugewählte Bezirksbäuerin Rita Blümel. Sie forderte die Frauen auf, sich stärker als bisher in die Arbeit des Bauernverbandes einzumischen.Im Bereich Tierseuchen streifte Veterinärdirektor Dr. Werner Pilz vom Landratsamt Amberg-Sulzbach die infektiöse Anämie, die Wildgeflügelpest und die afrikanische Schweinepest. Letztere trete nach wie vor hauptsächlich im Baltikum oder in Polen auf und zeige nur geringe Ausbreitungstendenzen nach Westen.Während bei Hausschweinen sich die Situation entspannt habe, gäbe es bei Wildschweinen weiterhin noch vermehrt Ausbrüche. Um eine Verbreitung so weit wie möglich zu verhindern, wurde das Schwarzwildgehege Waldhaus doppelt eingezäunt, um Kontakt mit Wildschweinen zu vermeiden.Festgestellt werde im Landkreis immer wieder die Aujeszky-Krankheit bei Wildschweinen. Demgegenüber seien in Deutschland derzeit keine Fälle von Blauzungenerkrankungen bekannt. Um die Krankheit Varroa bekämpfen zu können, müssten sich die Imkervereine und die Bienenzüchter Apotheken suchen, um die nötigen Arzneimittel zu erhalten. Über die Veterinärämter sei die Abgabe der Bienenarzneimittel nicht mehr möglich, erläuterte Pilz.Kritische Worte hatte der Veterinärdirektor für das "Magdeburger Urteil" vom Herbst 2015 parat, das eine Verbreiterung der Kastenstände für Sauen festlegte. "Damit steht eine weitere Großbaustelle für die Landwirte ins Haus", befürchtete Pilz. Ein gravierender Nachteil bestehe darin, dass nach einer solchen Maßnahme die Gefahr für Verletzungen der Tiere zunehmen würde. Auch sei ein Umbau von Kastenständen mit hohen Investitionskosten verbunden. Tiergerechte Schweinehaltung führe so zwangsläufig zu höheren Preisen.Abschließend informierte der Referent über die gesetzliche Änderung bei der Schlachtung hochträchtiger Rinder ab 1. August 2017 und über das Arzneimittelrecht. All dies führe zu mehr Arbeit für die Landwirte und die Veterinärämter, die teilweise nicht mehr tragbar sei.