01.10.2017

Großaufgebot an Rettern auf dem Luitpoldplatz: Der Blaulichttag am 16. September beeindruckte die Zuschauer stark. Jetzt meldet sich noch ein "Opfer" zu Wort: Bruni Lommer schwebte damals im Bergungssack der Bergwacht an der Feuerwehrdrehleiter aus luftiger Höhe herab. Sie schildert uns ihre persönlichen Eindrücke hinter den Kulissen. Und sie dankt den Helfern.

Äußerst professionell

Beruhigende Gespräche

Keine Angst

Das hätte sich nicht jeder getraut, den Verletzten bei einer solchen Rettungsübung zu spielen. "Als mein Mann und ich auf Vorschlag von Feuerwehrmann Andreas Knopp von der Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg gefragt wurden, ob ich mich nicht als Opfer und wir unsere Wohnung als Schauplatz des Geschehens für die Rettungsdemonstrationen am Blaulicht-Tag zur Verfügung stellen wollten, empfanden wir das als große Ehre und freuten uns auf die Aktion und den Spaß", erzählt die Studienrätin der Walter-Höllerer-Realschule. Schon öfter hatten sie und ihr Mann mit den Feuerwehrlern lustige Stunden verbracht."Der zweimalige Rettungseinsatz in unserer Wohnung hat mir jedoch noch mal ganz neue Eindrücke von der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer vermittelt, die ich den Lesern gerne schildern möchte". Die Zuschauer und Medien hätte ja von dem, was hinter den Hausmauern geschah, verständlicherweise nichts mitbekommen."Obwohl es dort drinnen nicht mal eine direkte Übung war und auch keine Zuschauer zugegen waren, obwohl während der Wartezeit auf den Einsatz noch gewitzelt wurde - sobald der Ernstfall eintrat und es um meine Sicherheit ging, waren alle hellwach und äußerst professionell", erinnert sich Bruni Lommer.Die beiden Sanitäter wickelten ihr Patientengespräch sorgfältig ab und legten unter schwierigen Bedingungen flott einen Druckverband über eine geschminkte Platzwunde am Kopf."Bei den Männern der Feuerwehr saß jeder Handgriff, und sie erledigten konzentriert die schwierige Präzisionsarbeit, die Drehleiter so nah wie möglich an unsere Fensteröffnung zu bringen und dabei auch noch Rücksicht auf das Schneefanggitter zu nehmen." Es blieb nur noch ein schmaler Fensterspalt und eine nicht unbeträchtliche Distanz nach oben, um die Trage mit ihr darauf sicher unter dem Rettungskorb an der 30-Meter-Feuerwehrleiter zu verankern.Was hat sie dabei gefühlt? "Obwohl mir vorher ein bisschen mulmig gewesen war, verstanden es alle Rettungskräfte prima, mir ein absolutes Gefühl von Sicherheit zu geben. Wie selbstverständlich kamen alle beruhigenden Worte und Gesten, die mir auch im Notfall sicher geholfen hätten. Auch beim Mann von der Bergwacht saß jeder Handgriff."Routiniert wurde die Lehrerin in den High-Tech-Rettungssack verpackt, sorgfältig eingewickelt, festgeschnallt (der Kopfschutz für den Patienten ist bereits im Sack integriert) und austariert. Auch hier stand das beruhigende Gespräch mit dem Patienten stets im Vordergrund, erinnert sie sich.Jeder Vorgang wurde erklärt und sorgfältig darauf geachtet, dass bei der zu rettenden Person keine Panik oder Ängste aufkamen.Selbst beim Abseilvorgang passten die Helfer noch darauf auf, dass keine Teile des Rettungssackes das Opfer störend im Gesicht berührten. "In allen Handlungsabläufen der Retter nahm ich besonders ihre unglaubliche Routiniertheit und den rücksichtsvollen Umgang mit dem Patienten wahr. Ich wünsche es mir natürlich nicht, wirklich in eine Situation zu kommen, in der ich gerettet werden müsste, aber sollte es der Fall sein, werde ich keine Angst haben."Sie habe sich bei beiden Rettungsdemonstrationen äußerst sicher gefühlt. Großes Lob und großen Respekt spricht Bruni Lommer allen ehrenamtlich Aktiven der hiesigen Rettungsorganisationen aus. Zudem habe es am Rande viele nette Gespräche mit jungen, engagierten Rettungskräften gegeben."Ich freue mich sehr, dass sich immer wieder junge Leute so engagiert und verantwortungsvoll im Dienst für ihre Mitmenschen einsetzen und ausbilden lassen. Definitiv auch ein großer Gewinn für sie selbst und ihre Persönlichkeit!"