Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.06.2017

Wegen schweren Raubs ermittelt die Amberger Kripo gegen vier junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren. Das Quartett war am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bahnhofsviertel in Sulzbach unterwegs, als einer davon zwei junge Asylbewerber ansprach.

Nach unseren Informationen soll dieser die 17 und 18 Jahre alten Männer zu einer Halle gelockt haben. Dort wartete der Rest der Truppe, die offensichtlich darauf aus war, an Rauschgift und Bargeld zu gelangen. Dass diese drei nichts Gutes im Schild führten, war rasch klar: Sie waren maskiert und hatten eine Stange bei.Als die zwei Angesprochenen die Wünsche der Vierer-Gang nicht erfüllten, wurden die 16- und 17-Jährigen handgreiflich. Im Laufe der Rangelei soll dann einem der Ausländer sein Mobiltelefon aus der Tasche gerutscht und auf die Straße gefallen sein. Ein Beteiligter aus der vierköpfigen Gruppe hob es auf und steckte es ein. Danach schwangen sich die Täter auf Mopeds und brausten davon.Damit freilich gaben sich die zwei leicht Verletzten nicht zufrieden. Sie setzten sich in einen Bus und folgten den Räubern. Tatsächlich stießen sie an der Haltestelle am Tafelberg auf zwei von ihnen. Abermals kam es zur Auseinandersetzung. Diese wurde von einer alarmierten Polizeistreife beendet. Gegen 17.15 Uhr wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein dritter meldete sich am Mittwochabend selbst bei der Polizei. Am Donnerstagmorgen ging auch der Vierte im Bunde ins Netz."In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg", teilte Oberkommissar Albert Brück (Polizeipräsidiums Oberpfalz) am Freitag mit, "erfolgte die Prüfung der Haftfrage. Mit Blick auf die Umstände konnten die vier Beschuldigten auf freien Fuß gesetzt werden." Die Ermittlungen zielen auf schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung.