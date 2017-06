Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.06.2017

Der Wechsel ist programmiert für den 1. Oktober. Dann bekommt die gastroenterologische Abteilung im St.-Anna-Krankenhaus mit Vincent Wanji einen neuen Chefarzt: Er wird die Führungsposition vom aktuellen Ärztlichen Leiter Dr. Sebastian Reichenberger übernehmen.

Vincent Wanji ist bis zu seinem Wechsel nach Sulzbach-Rosenberg als Oberarzt in der Klinik für Gastroenterologie, Hämatoonkologie, Palliativmedizin und interventionelle Endoskopie am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort tätig. Er deckt auch das weite Feld der Inneren Medizin ab."Das St.-Anna-Krankenhaus genießt auch über die regionalen Grenzen hinaus große Anerkennung und muss keinen Vergleich mit großen Kliniken scheuen", erklärt der neue Chefarzt. Er freue sich deshalb sehr darauf, in Zukunft als Teil des Teams diese hervorragende Arbeit unterstützen und weiterentwickeln zu können.Vincent Wanji wurde 1972 in Kamerun geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Sein Medizinstudium absolvierte er an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein beruflicher Werdegang führte ihn vom St.-Elisabeth-Krankenhaus in Hünfeld über das Klinikum Ravensberg-Halle Westfalen/Versmold und das St.-Vinzenz-Krankenhaus in Düsseldorf 2009 in das St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Dort ist er seit 2011 als Facharzt bzw. Oberarzt tätig. Der Mediziner ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er wird mit seiner Familie in die Nähe von Sulzbach-Rosenberg ziehen.Klaus Emmerich, Vorstand des Kommunalunternehmens Krankenhäuser, freut sich: "Mit Vincent Wanji haben wir einen sehr erfahrenen Mediziner gewonnen, der die gute Arbeit von Dr. Reichenberger fortsetzen und weiter ausbauen wird." Er dankte Reichenberger für sein hohes Engagement in der Übergangszeit.Der Ärztliche Direktor, Dr. Klaus Nester, zeigt sich sicher: "Die gastroenterologische Patientenversorgung wird mit ihm vor allem im Bereich der Endoskopie nochmals erweitert und verbessert. Für unsere amerikanischen Kooperationspartner und Patienten ist es von Vorteil, dass seine Muttersprache Englisch ist. Außerdem spricht er auch Französisch und Russisch fließend."Landrat Richard Reisinger zeigte sich überzeugt, dass Wanji sehr gut zum St.-Anna-Krankenhaus passen wird. "Die Oberpfälzer werden ihn sicher rasch ins Herz schließen!"