Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.06.2017

16.06.2017

Am späten Nachmittag reichten die Sitzplätze im und um das Festzelt nicht mehr aus, der Vereinswirt musste mit Tischen und Stühlen aushelfen: Die Siedlergemeinschaft Feuerhof lud zum traditionellen Sommerfest beim Gasthaus Zum Bartl, und es folgten Besucher aus nah und fern.

(fnk) Bei herrlichem Sommerwetter fanden sich bereits zur Kaffeezeit unzählige Gäste zum Kuchenschlemmen ein. Die Grillspezialitäten, das große Salatbuffet und die verschiedenen kühlen Getränke, darunter wieder das von Hans-Rolf Linke gebraute Feuerhofer Spezialbier, sorgten für gute Laune. Ebenso Bernhard Luber mit seiner Quetschen und einer großen Bandbreite zünftiger Lieder.Vorsitzender Klaus Frieser freute sich, dass sich die drei Bürgermeister Michael Göth, Günter Koller und Hans-Jürgen Reitzenstein gemeinsam zum Kaffeekränzchen eingefunden hatten. Sein Dank galt allen Helfern vor und hinter den Kulissen für die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz für den Verein. Ein besonderes Dankeschön gab es für die Spender der vielen selbstgemachten Kuchen- und Salatspezialitäten.Unter der Leitung von Hans-Jürgen Reitzenstein fand auch ein Torwandschießen der Sulzbacher Prominenz statt. Als "normale" Besucher versuchten die Gäste, den Ball in der Torwand zu versenken.Bester Schütze wurde Thomas Steiner mit vier Treffern, gefolgt von Achim Bender (3), Hans Gmeiner und Joachim Weiß mit jeweils einem Torerfolg. Nur Nullnummern erzielten die restlichen Teilnehmer. Dennoch spendierte die Siedlergemeinschaft Freigetränke für alle.Auch an den Nachwuchs wurde mit Gesichterschminken gedacht. Tamara Kraus verzauberte so manches Gesicht in Löwen, Tiger, Prinzessinnen oder Fantasiegestalten.Am Abend waren Grill und Salat-bar, trotz Nachschub von Martin Lotter, restlos ausverkauft. Als die Gäste gut gestärkt und bester Laune den Heimweg angetreten hatten, gönnten sich nach den Stunden der Schwerstarbeit alle Helfer der Siedler noch einen guten Schluck auf ein sehr erfolgreiches Sommerfest.