Vorlesestunde in der Stadtbibliothek

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

25.07.2017

Was kann ein neunjähriger Junge machen, wenn überall in Haus und Garten Drachen lauern, die seine Familie bedrohen? In der Stadtbibliothek folgten Kinder und Erwachsene den Spuren der Drachen, als Lesepate Clemens Groth das Buch "Drachenzähne tun nicht weh" von Inge Misschaert vortrug. Der Vorleser, selbst erst elf Jahre alt, präsentierte Feuerschwänze, rosa Kopfschwänzler und andere Ungeheuer mit Charme und lebendigem Ausdruck. Die großen und kleinen Zuhörer lauschten ihm aufmerksam und belohnten ihn schließlich mit kräftigem Applaus. Bild: cog