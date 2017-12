Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

16

0 18.12.201716

Die 6. Klassen der Krötensee-Mittelschule beteiligen sich am Vorlesewettbewerb der Stiftung Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Vergleich ist bis zum Schluss spannend.

Lautes Lesen ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Lesekompetenz. Nur wer liest, kann verstehen, denn Lesen ist die Grundlage aller Bildung, betonten die Veranstalter.Neben der Möglichkeit sein Lieblingsbuch der Klasse vorzustellen, wird die Eigenständigkeit und Medienkompetenz durch die intensive Vorbereitung gefördert, heißt es in einer Mitteilung der Schule. In den einzelnen Klassen wird das Sprechen vor dem Publikum geübt und Kriterien erarbeitet, wie ein Text gut vorgetragen wird. Dabei werden auch das aktive Zuhören, das kritische Bewerten der Beiträge und das Konzentrationsvermögen geschult.Innerhalb der Klassen wurde jeweils ein Sieger ermittelt, der in einer gemeinsamen Veranstaltung seinen Beitrag las. Für die Klasse 6a war dies Johanna Graf mit ihrem Buch von Annette Langen "Im Bann des Tornados", für die Klasse 6b Johanna Pickel mit der Autorin Alice Pantermüller "Mein Lotta-Leben - Alles voller Kaninchen" und für die Klasse 6g Helena Schmidt mit dem Buch von Bella Sara "Jewel und der magische Kristall". Neben dem selbstgewählten Buch musste jede Kandidatin auch noch drei Minuten aus einem Fremdtext vorlesen. Als Text hatte die Organisatorin, Anna Hartmann, aus der Reihe Animox Band 1 "Das Heulen der Wölfe" von Aimée Carter ausgewählt. Dabei wurde bei beiden Durchgängen die Lesetechnik, die Textgestaltung und das Textverständnis bewertet. Der Jury, die aus Ralf Volkert, Denis Mucha und Anna Hartmann bestand, fiel die Entscheidung nicht leicht, da alle sich sehr viel Mühe gegeben hatten. In einer knappen Entscheidung wurde Johanna Pickel aus der Klasse 6b als Siegerin ermittelt. In der anschließenden Siegerehrung betonte Rektor Peter Danninger nochmals den hohen Stellenwert des Lesens innerhalb der Gesellschaft und empfahl den Schülern, sich auf die Reise zu machen, das heißt ein Buch zu lesen und in Gedanken mitzureisen. Alle drei Teilnehmerinnen erhielten einen Gutschein der Buchhandlung Volkert und ein Präsent. Die Siegerin nimmt am Kreisentscheid teil und trifft auf die Besten der anderen Schulen.