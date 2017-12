Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Oskar Prager, ein jüdischer Junge aus Fürth, verbrachte einst die Ferien bei seinen Großeltern in Sulzbach und hat die Synagoge noch als Gebetshaus erlebt. Heute lebt er, alt geworden, in Tel Aviv. Seine Stimme - und auch die anderer jüdischer Emigranten - erklingt in einem bewegenden Abend in der ehemaligen Synagoge.

Bewegendes Zeitzeugnis

Der Onkel Kurt Landauers

Die "Israelischen Geschichten vom Exil" haben zwei Väter. Stadtarchivar Johannes Hartmann hat im Zuge der Synagogen-Restaurierung mit dem Zeitzeugen Oskar Prager Kontakt aufgenommen; eine Hörstation im "Haus der Begegnung und des Gebets" befasst sich mit seiner Geschichte.Namen und Adresse Pragers hat er weitergegeben an den Regensburger Journalisten Thomas Muggenthaler, der für den Hörfunksender Bayern 2 in Israel an einer Reportage über deutsche jüdische Familien im Exil arbeitete. Fünf hochbetagte Herren haben ihm dabei ihre Lebensgeschichte und die ihrer Familien erzählt. Dass Auszüge dieser Interviews auf Tonbändern in die Synagoge übertragen wurden, machte Muggenthalers Vortrag zu einem besonderen und bewegenden Zeitzeugnis.Thomas Muggenthaler beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Schrecken der NS-Zeit. In seinen Büchern kommen ehemalige KZ-Häftlinge zu Wort, Zwangsarbeiter in Niederbayern und der Oberpfalz sowie Frauen, die für eine Liebesbeziehung zu polnischen Zwangsarbeitern mit dem Tode bestraft wurden. Die Sulzbach-Rosenberger Synagoge hat er noch als Lager- und Wohnraum erlebt, war auch bei der Wiedereröffnung dabei. Da lag es nahe, dort über bayerisch-israelische Geschichten vom Exil zu erzählen. Fünf Auswanderer hat der Journalist in Israel für seine Interviews gewinnen können - wertvolle Zeitzeugen, weil nicht mehr viele am Leben sind.In Tel Aviv sprach er mit Uri Neuburger, Sohn einer wohlhabenden Regensburger Familie, die den Holocaust in Italien überlebt hat und erst nach dem Krieg nach Palästina ausgewandert ist. "Für mich ist Deutschland nach dem Dezember 36 aus", habe ihm Uri, dessen Name einst Heinz war, erzählt.Ein anderes Porträt beschreibt Emanuel Gutmann aus München, dessen Familie schon in den 1930er-Jahren nach Palästina emigriert ist. Als erfolgreicher Politikwissenschaftler kam er mehrmals nach Deutschland zurück, hatte dabei aber immer "den Holocaust im Kopf".Oskar Prager, der Fürther Junge, der mit seiner Großmutter auf dem Annaberg gerodelt und sommers im Bastei-Biergarten eingekehrt ist, kann sich an die Reichskristallnacht erinnern, "als ob es gestern gewesen wäre". Die schrecklichen Erlebnisse des Pogroms haben sich in das Gedächtnis des Jungen eingebrannt. Seine Familie ist rechtzeitig nach London ausgewandert und hat dort bis 1992 gelebt. Erst dann sind Oskar Prager und seine Frau ihren Kindern nach Israel gefolgt und finden heute: "Das Leben hier ist sehr schön."Zwei weitere Original-Stimmen kamen zu Wort an diesem Abend in der Synagoge, und zwar von Emigranten, die nach Deutschland zurückgekehrt sind. Für Henry Brand, heute Rabbiner in Augsburg, war es "keine Überwindung, wieder in Deutschland zu sein, in dem Land, aus dem man vertrieben wurde". Inzwischen 90-jährig, verbringt er seinen Lebensabend in München, "mit Deutschland und Bayern versöhnt".Auch Uri Siegel, Onkel des ehemaligen FC-Bayern-Präsidenten Kurt Landauer, ist aus Israel zurückgekommen. Als Jurist tritt er ein für jüdische Wiedergutmachungs-Ansprüche, hat seinen Frieden gemacht mit München, fühlt sich aber Israel nach wie vor verbunden.Welch ein emotionaler Abend vor kleinem Publikum in der Synagoge! Oskar Prager erinnert sich in der Hörstation: Wie meine Großmutter weggezogen ist aus Sulzbach nach Fürth, hatte der "Fränkische Kurier" die Überschrift "Sulzbach ist Judenrein". Wie tröstlich, dass heute dank engagierter Journalisten die noch lebenden Zeitzeugen eine Stimme haben und auch gehört werden.