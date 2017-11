Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Gerade im November erinnern viele Tage an Sterben und Vergänglichkeit, doch der Gedanke an den eigenen Tod ist für viele Menschen etwas, worüber sie nicht gerne nachdenken, was sie von sich wegschieben.

Deswegen war es vielleicht auch nur eine kleine Zuhörerschar, die, auf Einladung von KEB, EBW und Sozialstation, zum Vortrag von Prof. Erwin Dirscherl gekommen waren mit dem Thema "Sind wir einsam angesichts des nahenden Todes? Von der Kunst, sich zu verlassen". Um es gleich vorweg zu sagen, der Vortrag von Prof. Dirscherl hatte sehr viel Beruhigendes, zumindest von einem christlichen Standpunkt aus. Dirscherl ist Lehrstuhlinhaber für Dogmatik und Dogmengeschichte für Katholische Theologie der Universität Regensburg und er verstand es, seinen Zuhörern Ängste zu nehmen und ihnen die Doppeldeutigkeit von "sich verlassen können" aufzuzeigen.Gerade in der heutigen Zeit, mit einem Kalender voller Termine glauben viele Menschen, sie hätten alles geplant, wüssten was komme und hätten ihr Leben unter Kontrolle, so Dirscherl. Doch dann passiere so vieles, was sie nicht auf der Rechnung hätten: andere Menschen, Liebe, Enttäuschung, Glück, Pech, Krankheit. "Das Leben ist voller Überraschungen, so sagt es auch Papst Franziskus." Nicht alles werde von uns entschieden und gemacht. "Das Wertvollste, das wir haben, nämlich unser Leben, haben wir empfangen. Geburt und Tod sind uns gegeben, das Leben ist reines Geschenk, doch eine Ungewissheit, die unser Vertrauen herausfordert. Vertrauen in uns selbst, in Andere, in das Leben, in Gott - ein Wagnis, das sich erst im Nachhinein beweisen wird und von uns einen Vertrauensvorschuss verlangt." Dirscherl stellte die Frage "Was bedeutet uns der Tod?" Für die meisten Menschen ist er etwas, was erst in der Zukunft passieren wird. "Doch eigentlich läuft unser ganzes Leben darauf zu." Gott, Leben und Tod lassen sich nicht trennen und wenn er als Übergang in die grenzenlose Liebe Gottes gesehen wird, könne er Hoffnung und Trost spenden.Prof. Dirscherl bezog seine Zuhörer immer wieder in seinen Vortrag ein und beantwortete Fragen. Johann Bauer, Geschäftsführer der KEB, bedankte sich mit einem kleinen Geschenk bei dem Referenten.