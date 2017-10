Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

23.10.2017

Dieselautos und Benziner verpesten die Luft - aber was dann? Dieser Frage widmet sich eine Veranstaltungen zu der die Siedlergemeinschaft Feuerhof am Donnerstag, 26. Oktober alle interessierten einlädt. Ab 18.30 Uhr werden auf dem Parkplatz des Gasthauses Zum Bartl einige Elektroautos ausgestellt. Danach werden die Referenten Hans-Jürgen Frey, Hardy Barth und Reinhard Hampel Vor- und Nachteile der Elektromobilität per Powerpoint erläutern und die derzeit auf dem Markt befindlichen Autos vorstellen. Zudem werden Ladekonzepte, die Einbindung von Photovoltaik, Kauf oder Vermietung der Batterie erklärt. Am Ende stehen die Referenten Rede und Antwort.