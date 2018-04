Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.04.2018

39

0 17.04.201839

Wohnraum statt Leerstand. Welche Kommune wird bei dieser Aussage nicht hellhörig? Im Stadtteil Rosenberg geht mit der Sanierung des früheren Gasthauses Zur Waage eine solche Umwandlung rasant voran. Bauherr Stefan Thar spricht sogar von einzigartigen Möglichkeiten in diesem Sanierungsgebiet.

Aufklärung & Förderung Generell sieht Stefan Thar in Altbauten enormes Potenzial. Sulzbach und Rosenberg seien hier mit ihren Sanierungsgebieten gerade durch Steuerermäßigungen sehr begünstigt (Denkmalschutz-Abschreibungen). "Oft wissen die Betroffenen, die entweder eine solche Immobilie selbst nutzen oder erwerben wollen, nichts von den verschiedenen Förderungen", erklärt der Baubiologe. Viele Städte würden von solchen Möglichkeiten nur träumen, und falls solche Projekte überregional bekannt würden, dauere es meist nicht lange, bis alles weggekauft sei. "Diese Anreize durch Vater Staat machen es sehr lohnenswert, in der Heimat zu investieren." Thar sieht in der Anstellung von Leerstands-Managern in Kommunen Vorteile, verweist aber auch auf das städtische Bauamt, das dazu viele Informationen vorhält. Am Freitag, 27. April, wird es nun ab 19 Uhr ein "allerletztes Bier" in der Waage für die Öffentlichkeit geben. Zudem informiert der Bauträger am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr bei einem Vortrag im Kettelerhaus über biologische Altbausanierung und Förderungen. (oy)

Zehn Wohnungen und eine Arztpraxis - alles übrigens schon veräußert - stehen am Ende der Arbeiten an der altehrwürdigen Waage in Rosenberg zur Nutzung offen. Möglich gemacht haben dies Bauträger Stefan Thar und eine Investorengruppe, die sich um die Weiterentwicklung der Immobilie und des angrenzenden Geismann-Anwesens kümmerten. Vorher war das frühere Gasthaus von der Stadt angekauft worden.Als Baubiologe und Sachverständiger für Schimmelpilzbefall hat sich der Kopf der Firma Biokonstrukt auf Altbausanierung und deren konsequent baubiologische Umsetzung spezialisiert. Die Verwendung natürlicher Materialien, die den Kern der Firmenphilosophie ausmacht, kommt nach Ansicht Thars vor allem der Gesundheit der Bewohner und einem unverwechselbaren Raumklima zugute.Auch bei der Waage-Sanierung fanden diese Prinzipien Anwendung. "Wir sind nun fast fertig mit unseren Arbeiten, gegenwärtig werden die Praxis-Möbel aufgebaut, die Böden verlegt und verschiedene Arbeiten an Fenstern, Heizung, Aufzug und Elektroinstallation erledigt. Auch die Gestaltung der Grünanlagen steht unmittelbar bevor." Stefan Thar ist sehr zuversichtlich, geht von einem kompletten Abschluss im Mai aus und führt den reibungslosen Ablauf auf sein eingespieltes Team zurück. "Im Grunde haben wir alles bis auf die Mauern und Decken neu gemacht, auch die Statik und sämtliche Rohrleitungen."Zur konsequent ökologischen Altbausanierung gehörten im konkreten Fall Innendämmung, eine Wandheizung hinter Lehmputz, Massivholzböden, eine zentrale Pelletsheizung und Holzfenster mit Drei-Scheiben-Verglasung. Hauptproblematik bei einer Altbausanierung ist nach Ansicht des Baubiologen die Tatsache, dass ein altes Gebäude nie ganz trocken wird. "Der Bau muss also atmen und die Feuchtigkeit so transportiert werden können. Wir haben zum Beispiel bei der ehemaligen Waage rund 70 Tonnen Lehm als natürliches Baumaterial verwendet - Stichwort: Diffusionsoffenes Bauen."Eine Bio-Ausführung ist nach Überzeugung von Stefan Thar nicht teuerer als eine konventionelle Sanierung. "Wir haben schon den Anspruch, dass nach einer genauen Finanz-Kalkulation der veranschlagte Preis und vor allem auch der Zeitplan immer eingehalten wird."