30.07.2017

120 Trachtträger aus der Oberpfalz und darüber hinaus pilgerten zum 130. Gründungsfest des Bergknappenvereins Sulzbach-Rosenberg zur Festmesse auf den Annaberg: Ein imposantes und beeindruckendes Bild zum Geburtstag eines alten Traditionsvereins, der für Stadt und Region eine enorme Bedeutung hat.

Das Evangelium vom Schatz im Acker hatte am Annaberg in der Vergangenheit einen besonderen Wert, so Dekan Walter Hellauer in seiner Einleitung, denn es führe zu den Bergleuten und auch zu Mutter Anna. Diese sei eine Begleiterin der Bergleute gewesen und wurde zusammen mit der Heiligen Barbara zu einer Patronin.Der Hausherr freute sich sehr über den Besuch des Predigers bei dieser Festmesse, Monsignore Dr. Slawomir Sledziewski aus Rom, Sekretär von Kardinal Müller, der nicht zum ersten Male auf dem Annaberg predigte. Diese Festmesse wurde von der Bergknappenkapelle unter Leitung von Johannes Mühldorfer und dem Pfarrverbandschor Oberschleißheim unter Federführung von Alexander Pickel musikalisch beeindruckend gestaltet.Monsignore Slawomir Sledziewski erinnerte an einen verheerenden Brand bei einer Brücke zwischen Manhattan und Brooklyn. Die Elektrizität war ausgefallen, eine Flucht sei nicht möglich gewesen. Die Feuerwehrleiter war für die drei im 20. Stock eines Hauses eingeschlossenen Arbeiter um knapp zwei Meter zu kurz. Ein Feuerwehrmann zeigte den Männern einen Weg zur Rettung auf, klammerte sich am Fenstersims und ließ die Arbeiter über seinen Körper zur Leiter klettern. Tragischerweise stürzte der Retter danach entkräftet in die Tiefe."Auch Jesus ging den Weg dieses Kreuzes", so der Festprediger, "um uns zu retten und um uns einen Weg zu bereiten. Jesus Christus ist dieser Rettungsweg mit seiner permanenten Gegenwart, vor 2000 Jahren genau wie heute und in alle Ewigkeit, denn Jesus ist die Brücke".Jesus Christus erlebe selbst Leid und Gottesverlassenheit, und dadurch würden auch das menschliche Leid und die Gottesverlassenheit neu qualifiziert, werde das Kreuz auf den Kopf gestellt: Der Weg, die Wahrheit und das Leben seien keine paradoxen Aussagen, sondern würden sich vor allem auf die Grundfragen für den Menschen in unserer heutigen Gesellschaft beziehen: "Welchen Weg schlagen wir ein? Gibt es überhaupt eine Wahrheit und kann ich rückhaltlos vertrauen? Kann sich die Sehnsucht nach dem Leben erfüllen?"Gerade dieser pirsche der Mensch gerne hinterher, denn er möchte jung bleiben, schön sein und möglichst lange leben. "Dies ist die Sehnsucht des Menschen nach echtem Leben", folgerte Sledziewski. Diese drei Grundfragen seien immer aktuell gewesen, heute ebenso und würden es auch in der Zukunft sein.