Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.07.2017

28.07.2017

"Für mich ist es ein Erlebnis, zum ersten Mal hier dabei zu sein!" Domkapitular Thomas Schlichting aus München wies beim Arbeitnehmertag der KAB am Annaberg darauf hin, dass "wir an eine Tradition anknüpfen, die viel älter ist, und dass wir in der Tradition des Judentum stehen, unserer Schwesterreligion".

Bonhoeffers Glaube

Markus Nickl, der KAB-Diözesansekretär, begrüßte Pilger und KABler, die mit ihren Fahnen aus den Ortsverbänden, aus dem Bistum Regensburg und dem benachbarten Bistum Bamberg gekommen waren. Er dankte im Namen des KAB-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach allen Teilnehmern.Schon die ersten Christen hätten ein Bewusstsein dafür, wie wichtig dieses Bild vom Jesus als den guten Hirten ist. Johannes, der Evangelist, führ charmant über "Der Herr ist mein Hirte" zu Jesus Christus, der sage: "Ich bin der gute Hirte"."Ein echter Hirte sagte mir einmal", so der Prediger, "ein Hirte geht gar nicht voran, er geht hinter der Herde und schaut, dass alle beieinander sind. Ich denke, dass dieser Perspektivwechsel gut tut. Vielleicht ist es nicht Jesus, den wir vor uns sehen, sondern Jesus, den wir im Rücken haben und der uns diesen Rücken stärkt." Die Festwoche steht unter einem Leitwort von Dietrich Bonhoeffer, der gefragt hatte, wer Christus für uns heute sei. Bonhoeffers Theologie sei im Widerstand gewachsen. "Als junger Pfarrer in Berlin erlebt er hautnah, wie die Nationalisten immer mehr an politischem Einfluss gewinnen. Gleichzeitig aber bleibt er auf der Suche nach einem Herrn nach einen Christus, der der Zeit gemäß ist."Bonhoeffer stehe für eine Ökumene, die in der Tiefe Gemeinsamkeiten suche. Er habe schon in seiner Zeit gespürt, es gehe nicht um einen kleinsten gemeinsamen Nenner, eine kleine Schnittmenge, auf die man sich verständige, um die Einheit der Christen herzustellen, sondern darum, in der Tiefe des Christusglaubens Gemeinsamkeit zu entdecken.Er selbst habe noch die Möglichkeit gehabt, so der Festprediger, mit Prälat Höck zu sprechen, der im Pfarrerblock im KZ Dachau mit den anderen eingesperrt war, mit denen, die Kontakt mit Alfred Delp, mit Bonhoeffer hatten. "Er hat mir gesagt: So nahe wie sich damals evangelisch und katholisch waren, waren wir uns eigentlich danach nie mehr."Der evangelischer Pfarrer Wolfgang Bruder entzündete die Reformationskerze und sprach ein Gebet für die Einheit der Christen. Anschließend spendete Neupriester Florian Frohnhöfer den Primizsegen. Dekan Hellauer dankte Kirchenchor und Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Amberg, die unter Christian Farnbauer die Festmesse mitgestaltet hatten.