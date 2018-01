Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.01.2018

Die Gemeindereferentin Waltraud Lautenschlager beteiligt sich an der Seelsorge im St.-Anna-Krankenhaus. In einem Gottesdienst führte sie der Beauftragte für die Krankenhausseelsorge im Bistum Regensburg, Pfarrer Christoph Seidl, in das neue Amt ein. Als Vertreter des Dekanats Sulzbach-Hirschau und der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien konzelebrierte Kaplan Daniel Fenk.

Seit 29 Jahren steht Schwester Cortona den Patienten zur Seite. Jetzt wird dieser Dienst durch die teilzeitbeschäftigte Gemeindereferentin Waltraud Lautenschlager ergänzt. Eine weitere Klinikseelsorgerin stellt das evangelisch-lutherische Dekanat Sulzbach-Rosenberg mit Diakonin Irene Elsner.Bei einem anschließenden Empfang mit Vertretern des Krankenhauses und der beiden Sulzbacher Kirchengemeinden wünschte Kaplan Fenk der neuen Seelsorgerin Kraft und Freude in ihrem Dienst. Lautenschlager zeigte sich von der menschlichen Atmosphäre und der warmherzigen Betreuung der Patienten im St.-Anna-Krankenhaus angetan. Vorstand Klaus Emmerich freute sich über ihren Dienstantritt. Wöchentliche Gottesdienste, Kommunionen, Krankensalbung, Beichte, Besuche und Seelsorgegespräche seien wesentliche Säulen der Krankenhausseelsorge.