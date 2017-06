Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Klein-Kriminalfall des möglichen Diebstahls auf einem Wertstoffhof in Sulzbach-Rosenberg gerät ins Fahrwasser einer Provinzposse. Dabei steht vorrangig die Frage im Mittelpunkt: Weshalb müssen insgesamt vier Beschuldigte von der Justiz auf drei getrennte Prozesse verteilt werden?

Fotos zeigen keine Straftat

Mit Schlüssel durchs Tor

Diebstähle keine Seltenheit

Einig über Geldauflage

Die ganze Sache ist eigentlich, wenn man so will, kaum des größeren Nachtarockens wert. Sie spielte sich (wir berichteten) am 19. August vergangenen Jahres gegen 10 Uhr morgens auf einem Wertstoffhof in Sulzbach-Rosenberg ab.Aus einem ersten Prozess, geführt vor drei Wochen beim Amtsgericht Amberg, weiß man: Mit einem Transporter erschienen vier Männer. Sie wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Eine Straftat ließ sich auf den Fotos aber nicht erkennen. Die Leute standen einfach nur so herum.Die Teilnehmer waren rasch identifiziert. Es handelte sich um sogenannte Ein-Euro-Jobber von einer benachbarten Grüngutsammelstelle. Sie besaßen einen Schlüssel zum Tor des Wertstoffhofs, und es war ihnen, so ergab sich, nicht ausdrücklich untersagt, das Areal zu betreten. Später stellte sich heraus: Das Schloss zu einer Unterstellhütte zeigte Aufbruchsspuren. Beuteschaden war aber nicht zu verzeichnen. Zudem bestand gegen alle vier der Verdacht, sie hätten womöglich etwas aus dem Container für Elektroschrott an sich genommen. Aber nur, ganz wichtig im weiteren Verfahren, womöglich.Zwei der Unterstützungsempfänger saßen vor drei Wochen vor der Amberger Richterin Julia Taubmann. Sie schwiegen bis zum Schluss und wurden freigesprochen. Die Meinung der Vorsitzenden: Der Hüttenaufbruch sei ihnen ebenso wenig nachzuweisen wie ein möglicher Griff in den Container. Wobei sich damals schon die beiläufige Frage erhob: Welchen finanziellen Wert könnte Elektroschrott haben? Keiner weiß es bis heute.Jetzt wurde Amtsrichter Christian Frey mit der merkwürdigen Sache befasst. Vor ihm saß ein 43-Jähriger, der keines deutschen Wortes mächtig ist. Auch er war am Wertstoffhof mit dabei und schwieg im Prozess. Der Aufwand war diesmal noch größer: Sechs Zeugen, eine Dolmetscherin.Nach umfangreicher Beweisaufnahme gelangte Richter Frey zu einer anderen Auffassung als vor ihm seine Kollegin Taubmann. Er argumentierte: Ganz ohne Absicht seien die Männer ja wohl nicht auf den Wertstoffhof gekommen.Allerdings: Auch für Frey war der Aufbruch einer Verriegelung an der Unterstellhütte nicht nachweisbar. Blieb der mögliche Diebstahl aus dem Schrottcontainer. Dazu stellte der Vorsitzende die Frage: "Wie könnte man hier zu einer Wertermittlung finden?" Tatsache ist: Elektroschrottdiebe kommen nahezu regelmäßig auf den Wertstoffhof. Der Betriebsleiter der Anlage beklagte es auch in diesem zweiten Prozess und berichtete, dass neuerdings sogar ein Schrottdieb einen Bediensteten des Wertstoffhofes mit dem Messer bedroht habe.Interessant: Diesmal gab es keinen Freispruch. Richter Frey schlug eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage vor. Verteidiger Werner Greißinger und Staatsanwalt Wolfgang Doblinger stimmten zu. Das bedeutete: Der Ein-Euro-Jobber muss 100 Euro zahlen. Dafür braucht er keine zweite Verhandlung zu befürchten, die bei einem Freispruch im Raum gestanden hätte.Die amtliche Verfolgung ist freilich noch längst nicht beendet. Im Gegenteil: Sie geht jetzt erst richtig los. Demnächst hat der vierte Verdächtige vor Amtsrichterin Katrin Rieger zu erscheinen. Parallel dazu muss sich auch eine Strafkammer des Landgerichts mit dem Fall befassen. Denn unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Berufung gegen die Freispruchsurteile eingelegt, die Richterin Julia Taubmann gegen zwei der Männer erließ. (Angemerkt)

Hoher Preis für eine Farce

Von Wolfgang HouschkaGerechtigkeit darf keinen Preis haben. Das ist schon irgendwie richtig. Doch manchmal wird die Verfolgung von Straftaten maßlos überzogen. Beispiel dafür: Die Anwesenheit von vier Unterstützungsempfängern auf einem Wertstoffhof in Sulzbach-Rosenberg. Haben sie etwas geklaut? Sind diese Leute in eine Unterstellhütte vorgedrungen? Keiner weiß es und Bilder aus einer Überwachungskamera belegen nur, dass sie dort waren.Die Sache zu den Akten legen, kommt für die Staatsanwaltschaft nicht in Frage. Zwei der mutmaßlichen Täter sind unterdessen freigesprochen worden. Weil es keine stichhaltigen Beweise gibt und niemand auch nur annähernd einschätzen kann, was der von ihnen möglicherweise gestohlene Elektroschrott wert ist. 300 Euro erhält der Landkreis pro Tonne, war dazu vor Gericht zu hören.Vor der öffentlichen Bühne hat sich der Vorhang zu einer Posse gehoben. Nach den beiden Freisprüchen liegen deren Akten beim Landgericht, wo diese Entscheidung erneut verhandelt werden muss. Ein dritter Beschuldigter zahlt 100 Euro, um einem weiteren Prozess zu entgehen. Der Vierte aus dem Quartett muss demnächst vor dem Amtsgericht erscheinen.Irgendwie unfassbar. Zumal bis zum Ende der Prozesslawine gefühlte zwei Dutzend Zeugenaussagen samt Dolmetscherkosten aus der Staatskasse zu bezahlen sind. Die Beschuldigten, ob verurteilt oder nicht, werden das nicht können. Schlichtweg eine Farce, die dann letztlich eben doch einen hohen Preis hat. Zumal dann, wenn es die Justiz nicht schafft, vier Verdächtige gleichzeitig auf die Anklagebank zu bringen.redsul@oberpfalzmedien.de