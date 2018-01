Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.01.2018

Mancher Verein tut sich heute schwer, einen Bewerber für sein höchstes Amt zu finden. Geht es nach Armin Kraus, muss der Bergknappenverein davor so schnell keine Angst haben.

Beiträge erhöht

Programm für 2018

Neuwahlen Bergknappenverein Sulzbach-Rosenberg



Vorsitzender: Armin Kraus



Stellvertreter: Georg Rubenbauer



Schriftführer: Hans-Jürgen Reitzenstein



Schatzmeisterin: Karin Kraus



1. und 2. Fähnrich: Josef Rieder Heiner Kölbel



Musikvertreterin: Alexandra Ottmann



Zeugwart: Erwin Kraus



Beisitzer: Ingo Renner, Martin Kernl, Rainer Mirche und Ernst Pilhofer



Revisoren: Helmut Heinl Wolfgang Wismet



Delegierte zur Generalversammlung des Landesverbandes in Inzendorf: Heiner Kölbel, Georg Rubenbauer, Josef Rieder und Erwin Josef ; Ersatzdelegierter Hans-Jürgen Reitzenstein . (bt)

"Wenn ihr wollt, dann wirke ich noch viele Jahrzehnte als 1. Vorsitzender beim Bergknappenverein", versprach Kraus nach seiner Wiederwahl bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zum Bartl. Der hohe Altersdurchschnitt der Mitglieder brachte es allerdings mit sich, dass der Verein auch im vergangenen Jahr zahlreiche Todesfälle zu beklagen hatte. Trotzdem würden die Aktivitäten fortgesetzt, versicherte der Vorsitzende.Eine Abordnung der städtischen Bergmannskapelle stimmte mit ihrem Dirigenten Johannes Mühldorfer die Besucher musikalisch ein. Für 60-jährige Treue zu den Knappen wurde Johann Luber mit der Ehrenmedaille in Gold ausgezeichnet."Auch nach dem Ende des Bergbaus und der Stahlproduktion ist der Bergknappenverein aus dem Leben der Stadt nicht wegzudenken", betonte Bürgermeister Michael Göth. Zum einen deshalb, weil er mit verschiedenen Veranstaltungen wie der Barbarafeier das gesellschaftliche Leben mitgestalte; zum anderen, weil der Verein die Farben der Stadt und des Landkreises weit über die Region hinaus vertrete.Schriftführer Hans-Jürgen Reitzenstein berichtete über die Generalversammlung 2017, der ein Faschingsabend beim Bartl folgte. Anlässlich des Bayerischen Bergmannstreffens und des 500-jährigen Jubiläums des Salzbergwerks führte eine Zwei-Tage-Fahrt nach Berchtesgaden. Mit dabei war die Bergknappenkapelle. Höhepunkt 2017 war die Barbarafeier, die mit dem 130-jährigen Vereinsbestehen verbunden war.Die sinkende Mitgliederzahl mache sich in einem Schrumpfen des Vermögens bemerkbar, sagte Schatzmeisterin Karin Kraus. Die Werbung von Fördermitgliedern sollte deshalb forciert werden. Auch sei eine moderate Beitragserhöhung nötig, damit der Bergknappenverein langfristig seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen könne. Dem Wunsch kam die Versammlung nach und billigte eine Erhöhung des Jahresbeitrages für Vollmitglieder von 13 auf 15 Euro und für Fördermitglieder von sieben auf zehn Euro.Zehn Jahre Fasching der Bergknappen für Jung und Alt wollen am Samstag, 3. Februar, beim Bartl gefeiert werden. Vorzumerken gibt es am Donnerstag, 1. März, das Benefizkonzert der Bergknappenkapelle, am Wochenende 15./16. September das Stollenfest beim Schaustollen Max, am Samstag, 15. Dezember, die Barbarafeier in Sulzbach-Rosenberg und am Sonntag, 6. Januar 2019, die nächste Jahreshauptversammlung.Für das Lesen von Messen für verstorbene Mitglieder in Sulzbach-Rosenberg und in Hahnbach wurden bei der Hauptversammlung 2017 90 Euro gesammelt, teilte Hans Wendl am Schluss noch mit.