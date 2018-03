Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.03.2018

21

0 06.03.201821

Wie funktioniert eine Mikrowelle? Ein eher trockenes Thema verwandeln Laura Falch und Samantha Neubauer (beide Klasse 9 a) in eine spannende und witzige Präsentation mit anschaulichen Experimenten. Selbst Seife landet in der Mikro! Damit ergattern sie die Siegprämie beim Wettbewerb der besten Projektpräsentationen an der Walter-Höllerer-Realschule.

Vorräte per App

Mit Experimenten

Alle Neuntklässler nahmen an einer Projektarbeit teil. Es wurden in jeder Klasse sehr breite Themen in Anlehnung an das Bundesfinale "Jugend präsentiert 2017" in Berlin vorgegeben. Zu Beginn gab es im September ein Methodentraining. Dabei lernten sie, wie man recherchiert, Plakate und eine Power-Point-Präsentation erstellt. Nach mehreren Wochen wurde das Ergebnis alleine oder zu zweit vor den Lehrern Barbara Weiß und Johannes Schindler, der Mitglied der Jury beim Bundesfinale war, vorgestellt. Dabei gab es zahlreiche gute Präsentationen.Aus dieser Erkenntnis entstand die Idee, einen Schulwettbewerb in der Aula zu veranstalten und dabei die besten drei Projektarbeiten der vergangenen beiden Jahre zu küren. Die Jury um Direktor Wolfgang Pfeifer und Wolfgang Widmann von den Wirtschaftsjunioren der IHK Amberg-Sulzbach verfolgten zusammen mit den Achtklässlern aufmerksam die Präsentationen: Diese haben so nächstes Jahr den Vorteil, dass sie schon hervorragende Beispiele gesehen haben.Insgesamt wurden sechs Arbeiten präsentiert. Zusätzlich gab es einen Publikumspreis. Diesen gewann Julia Künstler (9 c) mit dem Thema "Der Einkauf in der Zukunft". Julia stellte sehr anschaulich dar, wie wir in einigen Jahren einkaufen werden und wie etwa unsere Vorräte per App verwaltet werden.So werde es möglich sein, passende Kleidung zu kaufen, ohne sie im Geschäft tatsächlich probieren zu müssen. Man suche ein Kleidungsstück aus, und ein Programm präsentiere das Ergebnis auf einem Bildschirm. So könne man sehen, ob es passt und gefällt.Die Jury fand alle Präsentationen gelungen, doch sie musste sich entscheiden. Beim dritten Platz fiel dies besonders schwer, und deshalb gab es diesen Preis, der mit 50 Euro dotiert war, gleich zweimal. Zum einen gewannen Maria Wittmann und Maren Schmirler (10 c).Sie stellten sehr schön das Thema "Wie Kühlschrank und Konservendose das Leben veränderten" dar. Der erste Kühlschrank wog noch 750 Kilogramm. Ebenfalls Rang drei belegte Julia Künstler, die schon den Publikumspreis gewonnen hatte.Den mit 75 Euro ausgelobten zweiten Platz verdienten sich Hannah Förderreuther (10 d) und Miriam Walther (10 b). "Seelen und Schuxen: Spürt den Ursprüngen einer Spezialität eurer Heimat nach!", lautete der Auftrag. Sie wählten die Brezeln aus und machten dem Publikum vor, wie der Teig hergestellt wird. Jurymitglieder hatten dann Gelegenheit, selbst eine Breze zu drehen und ihre Ergebnisse bestaunen zu lassen.Der Sieg aber ging an Laura Falch und Samantha Neubauer (9 a). Sie erhielten dafür 100 Euro Siegprämie und dürfen sich mit ihrem Video für das Bundesfinale "Jugend präsentiert 2018" in Berlin bewerben. Sie zeigten in hervorragender Weise mit verschiedenen Experimenten ihr Thema "Wie funktioniert eine Mikrowelle?". Es war deutlich zu sehen und zu riechen, wie unterschiedlich verschiedene Stoffe auf Erhitzung reagieren.