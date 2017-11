Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.11.2017

Ein Jahr lang schien sie in Dornröschenschlaf verfallen. Doch jetzt geht es wieder weiter mit der Hochofen-Plaza. Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen stimmen, steht als nächstes der traditionelle Weihnachtsmarkt an. Auch sonst gibt es Neues rund um den Hochofen.

Wärmende Koksöfen

Nichts Neues aus München

Es wäre aber ungeheuer wichtig, jetzt das Planungskonzept auf den Weg zu bringen. Objekt-Manager Bernhard Dobler

Das sogenannte Standsicherheits-Gutachten des Hochofens war 2017 ausgelaufen und musste erneuert werden. Seit Juni ist wieder alles genehmigt, und Objekt-Manager Bernhard Dobler kann planen. "Der Weihnachtsmarkt wird heuer an einem Samstag laufen, weil der Heilige Abend ein Sonntag ist", erklärt er im Gespräch mit der SRZ die Terminwahl.Ansonsten setzt Dobler auf bewährte Taktik: Um 14 Uhr fällt der Startschuss, bis 20 Uhr wird die Budenstadt geöffnet sein. Eine Neuerung ist allerdings schon dabei: "Wir laden heuer um 14.30 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst mit den beiden Rosenbergern Pfarrern auf die Plaza ein."Die große Feuerschale, wärmende Koksöfen und die ganze adventliche Atmosphäre sind ja die Hauptanziehungspunkte. Der Nikolaus seilt sich um 17 und 18 Uhr vom Hochofen ab und verteilt Süßigkeiten an die Kinder, das MuK sorgt für gebührende musikalische Unterhaltung. Ansonsten gibt es die weitreichenden Angebote der Händler, von Textilien über Weihnachtsartikel, Holzwaren, Tee, Geschenkartikel, Kunstgegenstände aller Art und natürlich jede Menge feine Sachen für den Magen. Auch heuer werden rund 5000 Besucher erwartet. Der Manager empfiehlt für den 23. 12. den Anmarsch zu Fuß, ansonsten den Dultplatz als Parkmöglichkeit."Es war uns ein Bedürfnis, durch den Eigentümer, die Max-Aicher-Unternehmensgruppe, und die Maxhütte Technologie die Hochofen-Plaza wieder mit Leben zu erfüllen", meint Dobler, der übrigens immer noch Anmeldungen für Stände entgegennimmt unter der Nummer 09661-60-700. Knapp 30 Interessenten haben schon zugesagt.Und wie geht es weiter mit dem Gelände rund um das Industriedenkmal? Es liefen mit Landratsamt und Stadt schon mehrere Gespräche zur Zukunft der Plaza, die ja neben dem Hochofen auch die ehemalige Gießhalle und das Turbogebläse-Haus als ältestes Gebäude umfasst. "Es existiert auch bereits ein Angebot für eine detaillierte Konzeptplanung durch die renommierte Firma Planinghaus, die auch den Duisburger Landschaftspark entwarf und für die MH schon 2008 ein Gutachten anfertigte." Dieses Angebot liege allerdings schon seit mehreren Wochen bei der Stadt.Auf der Plaza könne jetzt wieder vieles möglich sein, sinniert Dobler über die künftige Nutzung: Neben kulturellen Veranstaltungen komme auch der sportliche Bereich nicht zu kurz - "wir sind mit mehreren Vereinen in Gesprächen". Umfassen müsse das dringend nötige Konzept neben dem Plan einer Betreibergesellschaft auch die Förderoptionen und die Behandlung der finanziellen Möglichkeiten, den Hochofen entweder nur zu sichern oder auch wieder begehbar zu machen.Von Informationen seitens des Freistaates zu diesem Thema sei allerdings nichts bekannt, auch habe er noch nicht die Möglichkeit gehabt, den Stadtrat detailliert zu informieren, erklärte Dobler. "Es wäre aber ungeheuer wichtig, jetzt das Planungskonzept auf den Weg zu bringen. Das Büro ZPP/Planinghaus wird ja auch vom Eigentümer favorisiert." Aber noch heißt es warten. Vielleicht tut sich ja noch was bis zum Weihnachtsmarkt. Das würde nicht nur den Nikolaus freuen.