Wiedersehen zur Kommunion in St. Marien nach 50 Jahren

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.11.2017

Daran konnten sich alle noch gut erinnern: die Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Marien durch Monsignore Josef Zimmerer im Mai 1967. Ein halbes Jahrhundert nach der feierlichen Zeremonie trafen sich die Jahrgänge nun zur Feier der Goldenen Kommunion in der Herzogstadt. In Zweierreihen rückten die ehemaligen Klassenkameraden, inzwischen teils in ganz Deutschland verstreut, zügig in die reservierten Kirchenbänke ein. Dekan Walter Hellauer erinnerte sie an die damalige Zeremonie und ihr gefestigtes Verhältnis zu Gott und dem Glauben. Er wünschte ihnen gesellige Stunden. Die hatten die Damen und Herren dann auch beim "Bartl", wo nach der Jubiläumsmesse noch ausgiebig geplauscht wurde. Dank galt Gaby Schötz für die Organisation dieses Treffens. Bild: Niebler