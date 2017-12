Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Das Geheimnis der großen Beliebtheit des Winter-Anna-Festes ist vielleicht, dass für jeden etwas dabei ist. Sicher liegt es auch an der besonderen stimmungsvollen Atmosphäre, wie sie kaum anderswo zu erleben ist. Vielleicht ist es auch die Kombination aus weltlichem und christlichem Teil, mit Gottesdiensten und Prolog der Mutter Anna.

Gemütliche Stunden

Nacht der Lichter

Teils schon Wochen vorher hatten sich Mitglieder der Vereine der Pfarrei St. Marien und die Kindergärten St. Marien und St. Anna auf dieses Ereignis vorbereitet. So konnten Liebhaber selbst gestrickter Socken, von Hand gerührter Salben, hausgemachter Plätzchen und Stollen, geschmackvoll dekorierter Kränze und Gestecke oder von weihnachtlichem Schmuck genau das Richtige für sich finden.Viele Kunden kamen gezielt auf der Suche nach hausgemachten Produkten oder Waren aus dem Eine-Welt-Laden. In der kleinen Zeltstadt rund um den Feuerkorb hatten hungrige Besucher die Wahl zwischen einer Vielzahl von Speisen und Getränken. Reißenden Absatz fanden Bratwürste, dünne Pizzen, scharfe Pfeffersuppe sowie süße Crêpes und Waffeln.Dazu gab es Glühwein, Punsch, Liköre und auch kalte Getränke. Die Besucher konnten durch die Zelte spazieren, sich an dem großen Feuerkorb wärmen oder sogar in einem geheizten Zelt gemütlich sitzen und Bekannte treffen. Lesebegeisterte fanden genügend "Stoff" in der Loreto-Kapelle, wo Bücher aus den verschiedensten Sparten nach Gewicht billigst abgegeben wurden.Im Kindergottesdienst, den die Kindergärten St. Marien und St. Anna gestalteten, wurde kräftig gesungen und mitgesungen. Im Vorspiel wurde angesprochen wie sich ein Besucher fühlt, wenn für ihn eine Tür freundlich geöffnet wird. Zum Schluss durften alle Kinder durch diese Türe nach vorne kommen. Mutter Anna verteilte Lebkuchenherzen.In einem eigenen Märchenzelt konnten die Kleinen basteln und Märchen hören. Auch für Musikfreunde wurde etwas geboten. Freitagabend sang Holger Hermann Lieder von Reinhard Mey, Samstagabend gab es in der St.-Anna-Kirche eine geistliche Abendmusik vom a-Cappella Chor Sonat Vox. Das Ensemble besteht aus ehemaligen Mitgliedern des Windsbacher Knabenchors, die eine unverwechselbare Stimmvielfalt und Klangtiefe hervorbringen - ein besonderer Hörgenuss!Besonders feierlich und gefühlvoll, für viele Besucher genau das Richtige zu Beginn des Advents, war die Nacht der Lichter. In der nur mit Kerzen beleuchteten St.-Anna-Kirche sang Diakonin Irene Elsner mit dem Spontanchor aus Etzelwang Lieder aus Taize, still und stimmungsvoll.Für alle Beteiligten der Pfarrgemeinde, Frauenbund, Kolpingsfamilie, Gemeinschaft St. Georg, DPSG Pfadfinder, Pfarrgemeinderat, Pfarrbesuchsdienst, Ministranten, Kindergärten St. Anna und St. Marien, Krabbelgruppe St. Marien, Sr. Cortona und Vertreter des Eine-Welt-Ladens, die alle ehrenamtlich viele Stunden zu diesem Winter-Anna-Fest beigetragen haben, war es ein sehr erfolgreiches Erlebnis, für das sie sich bei allen Besuchern bedankten.