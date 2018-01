Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.01.2018

18.01.2018

Winterliche Straßenverhältnisse hielten am Mittwoch nicht nur Streudienste, sondern auch die Polizei auf Trab - bei einer ganzen Reihe von Unfällen. So bereits gegen 7 Uhr auf der B 85 an der Abzweigung nach Grund, als ein Pkw durch herunterfallende Eisplatten beschädigt wurde. Die Geschädigte (36) war mit ihrem Auto Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs. Bei einem entgegenkommenden polnischen Sattelzug war offensichtlich der Auflieger nicht abgeräumt, so dass Eisplatten die Windschutzscheibe des Wagens trafen, die splitterte. Die Frau wendete und verfolgte und den Brummi und verständigte die Polizei. Eine Streife aus Amberg stoppte den Lkw. Der Fahrer (52) durfte, nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung von 150 Euro, seinen Weg fortsetzen. Am Pkw entstand Schaden von einigen Hundert Euro.

Kurz nach 10 Uhr rutschte in Weigendorf, Ernhüller Straße, ein Arbeiter mit seinem Kastenwagen gegen einen Lichtmast, der umknickte. Schaden: rund 4000.Gegen 15 Uhr übersah ein 71-Jähriger, der mit seinem Opel in der Hofgartenstraße stadtauswärts fuhr, einen nachfolgenden schwarzen BMW. Beim Spurwechsel rammte er diesen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden hier: circa 5000 Euro.Um 17.15 Uhr kam es in Sulzbach-Rosenberg, in der Bayreuther Straße zur Kollision zweier Nissan. Eine 38-Jährige stoppte hinter einem stehengebliebenen Lkw. Eine andere Frau (27) wollte ausweichen, ihr Wagen aber kam auf schneeglatter Straße ins Rutschen und prallte mit ihrem Nissan Micra gegen den wartenden Qashqai. Gesamtschaden: etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr aus Sulzbach rückte mit zwölf Mann an. Diese übernahmen die Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn.Ein Beamter der Sulzbach-Rosenberger Inspektion stand hier ebenfalls auf der Straße, um den nachfolgenden Verkehr mit seinem beleuchteten Anhaltestab zu stoppen. Einem Verkehrsteilnehmer mit seinem silberfarbenen BMW ging das Ganze wohl zu langsam: Er ignorierte das Zeichen, steuerte kurzerhand auf den Gehweg und bog in die Glückaufstraße ab. Der Beamte notierte sich das Kennzeichen. Der Fahrer (30) wurde ermittelt. Er wird, so stellvertretender Inspektionsleiter Peter Krämer, "wegen Missachtens von Zeichen und Weisungen der Straßenverkehrsordnung angezeigt".Gegen 18.20 Uhr kam es, wie bereits am Vormittag (wir berichteten) auf der schneeglatten B 14 bei Kauerhof zu einem Frontalzusammenstoß. Ein BMW-Fahrer (38) war in Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs, als sein Pkw kurz nach Kauerhof ins Schleudern und auf die Gegenseite geriet. Hier war ein 36-Jähriger mit seinem Peugeot in Richtung Nürnberg unterwegs. Bei der Kollision wurde dieser leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Sulzbach war erneut vor Ort, sicherte ab und übernahm die Verkehrsregelung. Die B 14 war im Feierabendverkehr für eine Stunde nur halbseitig befahrbar. Der Gesamtschaden: rund 6000 Euro.Um 20.15 Uhr dann der letzte Unfall an diesem Mittwoch. Eine Toyota-Fahrerin (60) kam in der Krankenhausstraße ins Rutschen und prallte gegen eine Parkplatzbegrenzung. Geschätzter Schaden: rund 1000 Euro.