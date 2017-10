Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.10.2017

5

0 19.10.2017

Die Vorgaben von Medikamentierungen müssen auch richtig interpretiert werden, appelliert die Apothekerin Gabriele Baumgärtner.

"Arzneimittel können nur optimal wirken, wenn sie richtig eingenommen werden", stellte die Amberger Fachapothekerin Gabriele Baumgärtner gleich zu Beginn ihres Vortrages beim Katholischen Frauenbund St. Marien fest. Doch einige Zuhörerinnen mussten im Laufe der Ausführungen selbstkritisch feststellen, dass das bei ihnen wohl nicht immer der Fall ist. Es sind viele Kleinigkeiten, die hier einen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit haben können. So heiße etwa fachlich korrekt die Anweisung "Einnahme dreimal täglich" nicht früh, mittags und abends, sondern alle acht Stunden. Das sei ein großer Unterschied, vor allem bei Antibiotika, betonte die Pharmazeutin. Oder wer weiß schon, dass "nüchtern einnehmen" eine Stunde vor dem Essen bedeutet. Selbst die richtige Tageszeit spielt eine Rolle. Cortisonpräparate wirken am besten, wenn sie morgens eingenommen werden, Antirheumatikum, Antiasthmatikum und Säureblocker dagegen am besten abends.Sehr ausführlich schilderte Baumgärtner auch die Wechselwirkungen von Medikamenten mit bestimmten Nahrungsmitteln. So können Milch und Milchprodukte die Wirkung von Antibiotika vermindern oder sogar verhindern. Starken Einfluss haben auch Vitamin K-haltige Lebensmittel, wie Spinat, Brokkoli, Blumen- und Rosenkohl bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten zur Blutverdünnung.Vor allem Grapefruitsaft kann den Abbau von bestimmten Medikamenten stören und in der Folge ein Blutdruckmittel spürbar schneller wirken. Alkohol kann die Wirkung von Arzneimitteln abschwächen oder verstärken. Die Apothekerin riet den Frauen, am besten in einer Stammapotheke mit Kundenkarte einzukaufen, bei Unklarheiten nachzufragen und den Beipackzettel zu lesen. Es könne aber auch gefährlich sein, ein Medikament aus Angst vor Nebenwirkungen nicht zu nehmen.